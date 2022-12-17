Цитата

“Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах”, — сказал Бернс в программе американского общественного телевидения PBS.

Детали

Как сказал Бернс, “было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине”, ибо за несколько недель до начала вторжения в Украину, президент России владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили “безграничную дружбу”.

Но границы этого партнерства проявились уже через несколько недель — Пекин не поставляет оружие в Россию для использования на войне в Украине, сказал Бернс.

“Оказывается, что это партнерство на самом деле имеет определенные пределы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать пути военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине. Поэтому я нет на мгновение не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству”, — сказал Бернс.

Напомним

Как сообщают росСМИ, российский президент владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры, чтобы обсудить события 2022 года в конце декабря.