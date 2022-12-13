путін і Сі проведуть консультації до кінця року - ЗМІ

Деталі

Прессекретар кремля дмитро пєсков повідомив газеті, що дата та порядок денний зустрічі вже відомі, але офіційне оголошення буде пізніше.

пєсков сказав, що Сі і путін "перебувають у постійному спілкуванні".

Газета з посиланням на неназване джерело, близьке до адміністрації президента росії, повідомило, що малоймовірно, що зустріч буде очною.

"Деталі опрацьовуються", - сказало джерело видання.

Рекордна торгівля

Згідно з китайською митною статистикою, витрати Китаю на російські товари в серпні зросли на 60% порівняно з минулим роком і досягли 11,2 млрд. доларів, перевищивши липневий приріст на 49%.

Тим часом його постачання до росії підскочили на 26% до 8 млрд доларів у серпні.

За перші вісім місяців цього року загальний обсяг торгівлі товарами між Китаєм та росією зріс на 31% до 117,2 млрд. доларів.

Це вже 80% від загального обсягу минулого року, який становив рекордні 147 мільярдів доларів.

Китай вже був найбільшим торговим партнером росії ще до війни, і на його частку припадало 16% загального обсягу зовнішньої торгівлі.

Але набагато більшого значення друга за величиною економіка світу набула для росії, що поринула в рецесію через західні санкції.

Російський центральний банк перестав публікувати докладні торгові дані, коли розпочалася війна в Україні. Але Bruegel, європейський економічний аналітичний центр, нещодавно проаналізував статистику 34 найбільших торгових партнерів росії та підрахував, що на Китай у червні припадало приблизно 24% експорту в росію.

У травні росія витіснила Саудівську Аравію з посади головного постачальника нафти до Китаю. Згідно з останніми даними китайської митниці, Москва утримувала це перше місце протягом трьох місяців поспіль до липня.

Імпорт вугілля до Китаю з росії в липні також досяг п'ятирічного максимуму 7,42 млн тонн.