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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін і Сі проведуть консультації до кінця року - ЗМІ

путін і Сі проведуть консультації до кінця року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 727148 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Диктатор рф путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня, повідомила у вівторок російська ділова газета "Ведомости", передає УНН.

Деталі

Прессекретар кремля дмитро пєсков повідомив газеті, що дата та порядок денний зустрічі вже відомі, але офіційне оголошення буде пізніше.

пєсков сказав, що Сі і путін "перебувають у постійному спілкуванні".

Газета з посиланням на неназване джерело, близьке до адміністрації президента росії, повідомило, що малоймовірно, що зустріч буде очною.

"Деталі опрацьовуються", - сказало джерело видання.

Рекордна торгівля

Згідно з китайською митною статистикою, витрати Китаю на російські товари в серпні зросли на 60% порівняно з минулим роком і досягли 11,2 млрд. доларів, перевищивши липневий приріст на 49%.

Тим часом його постачання до росії підскочили на 26% до 8 млрд доларів у серпні.

За перші вісім місяців цього року загальний обсяг торгівлі товарами між Китаєм та росією зріс на 31% до 117,2 млрд. доларів.

Це вже 80% від загального обсягу минулого року, який становив рекордні 147 мільярдів доларів.

Китай вже був найбільшим торговим партнером росії ще до війни, і на його частку припадало 16% загального обсягу зовнішньої торгівлі.

Але набагато більшого значення друга за величиною економіка світу набула для росії, що поринула в рецесію через західні санкції.

Російський центральний банк перестав публікувати докладні торгові дані, коли розпочалася війна в Україні. Але Bruegel, європейський економічний аналітичний центр, нещодавно проаналізував статистику 34 найбільших торгових партнерів росії та підрахував, що на Китай у червні припадало приблизно 24% експорту в росію.

У травні росія витіснила Саудівську Аравію з посади головного постачальника нафти до Китаю. Згідно з останніми даними китайської митниці, Москва утримувала це перше місце протягом трьох місяців поспіль до липня.

Імпорт вугілля до Китаю з росії в липні також досяг п'ятирічного максимуму 7,42 млн тонн.

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