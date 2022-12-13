путин и Си проведут консультации до конца года - СМИ

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Диктатор рф путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры, чтобы обсудить события 2022 года в конце декабря, сообщила во вторник российская деловая газета "Ведомости", передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил газете, что дата и повестка дня встречи уже известны, но официальное объявление будет позже.

песков сказал, что Си и путин "находятся в постоянном общении".

Газета со ссылкой на неназванный источник, близкий к администрации президента россии, сообщила, что маловероятно, что встреча будет очной.

"Детали прорабатываются", - сказал источник издания.

Рекордная торговля

Согласно китайской таможенной статистике, расходы Китая на российские товары в августе выросли на 60% по сравнению с прошлым годом и достигли 11,2 млрд. долларов, превысив июльский прирост на 49%.

Тем временем его поставки в россию подскочили на 26% до 8 млрд долларов в августе.

За первые восемь месяцев этого года общий объем торговли товарами между Китаем и россией вырос на 31% до 117,2 млрд долларов.

Это уже 80% от общего объема прошлого года, составившего рекордные 147 миллиардов долларов.

Китай уже был крупнейшим торговым партнером россии еще до войны, и на его долю приходилось 16% общего объема внешней торговли.

Но гораздо большее значение вторая по величине экономика мира приобрела для россии, погрузившейся в рецессию из-за западных санкций.

Российский центральный банк перестал публиковать подробные торговые данные, когда началась война в Украине. Но Bruegel, европейский экономический аналитический центр, недавно проанализировал статистику 34 крупнейших торговых партнеров россии и подсчитал, что на Китай в июне приходилось примерно 24% экспорта в россию.

В мае россия вытеснила Саудовскую Аравию с должности главного поставщика нефти в Китай. Согласно последним данным китайской таможни, Москва удерживала это первое место в течение трех месяцев подряд до июля.

Импорт угля в Китай из россии в июле также достиг пятилетнего максимума 7,42 млн тонн.

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