Китай пойдет войной на Тайвань в ближайшее время – директор ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Война может начаться в том случае, если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS, пишет УНН.
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“Мы знаем, что он (Си Цзиньпин — ред.) также поручил своему военному руководству быть готовым к 2027 начать войну. Чем дальше мы заходим в текущее десятилетие, тем большие риски военного конфликта”, — объяснил Бернс.
На его мнение, несмотря на то, что Китай публично настаивает на своем желании объединить Пекин и Тайвань без применения силы, Си Цзиньпинь готовится к войне.
Напомним
Бернс считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.