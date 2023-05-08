Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31628 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105149 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68433 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118115 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116442 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107039 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101909 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112958 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132883 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180302 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82311 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43188 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72965 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103621 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 29626 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180306 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210929 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151439 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157792 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194131 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88894 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107323 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123962 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159358 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166028 просмотра
Актуальное
Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов

Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов

Киев • УНН

 • 924984 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В этом году Тайвань ожидает от Вашингтона срочного пакета оружия на сумму 500 миллионов долларов, чтобы компенсировать задержки с закупками оружия, передает УНН со ссылкой на AFP.

Самоуправляемый демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая однажды будет захвачена — если потребуется, силой.

В то время как Пекин усиливает бряцание оружием в отношении острова, Соединенные Штаты, ключевой союзник Тайваня, в сентябре одобрили Закон о политике в отношении Тайваня, согласно которому новый закон предусматривает выделение Тайбэю военной помощи на миллиарды долларов.

Детали

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн подтвердил, что Вашингтон обсуждает с Тайбэем отдельный и ускоренный пакет вооружений.

"Использование пакета на 500 миллионов долларов направлено на то, чтобы поставить нам приоритетные поставки товаров на месте (доступных для немедленной доставки) по сравнению с любой задержкой или несвоевременной поставкой наших закупок оружия", — сказал Чиу законодателям в ответ на вопрос в парламенте о пакете военной помощи.

"Это должно быть реализовано в этом году", — сказал он, добавив, что пакет на 500 миллионов долларов "не засчитывается в (предыдущие) продажи оружия". Однако он не уточнил, какой тип оборудования будет приоритетным в пакете оружия стоимостью 500 миллионов долларов, сказав лишь, что детали будут обсуждены обеими сторонами в ближайшее время.

Дополнение

Соединённые Штаты десятилетиями продавали оружие Тайваню. Но решение, принятое в сентябре, делает еще один шаг — предоставление США помощи в области безопасности на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, шаг, который разозлил Пекин.

Министерство обороны Тайваня сообщило в прошлом году, что оно ищет замену после того, как война в Украине привела к нехватке зенитных ракет Stinger.

На прошлой неделе министерство объявило, что Вашингтон уведомил его о том, что первый из 66 усовершенствованных новых истребителей F-16V, которые оно ранее заказало у США, выйдет с завода в третьем квартале следующего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы