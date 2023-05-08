Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В этом году Тайвань ожидает от Вашингтона срочного пакета оружия на сумму 500 миллионов долларов, чтобы компенсировать задержки с закупками оружия, передает УНН со ссылкой на AFP.
Самоуправляемый демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая однажды будет захвачена — если потребуется, силой.
В то время как Пекин усиливает бряцание оружием в отношении острова, Соединенные Штаты, ключевой союзник Тайваня, в сентябре одобрили Закон о политике в отношении Тайваня, согласно которому новый закон предусматривает выделение Тайбэю военной помощи на миллиарды долларов.
Детали
Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн подтвердил, что Вашингтон обсуждает с Тайбэем отдельный и ускоренный пакет вооружений.
"Использование пакета на 500 миллионов долларов направлено на то, чтобы поставить нам приоритетные поставки товаров на месте (доступных для немедленной доставки) по сравнению с любой задержкой или несвоевременной поставкой наших закупок оружия", — сказал Чиу законодателям в ответ на вопрос в парламенте о пакете военной помощи.
"Это должно быть реализовано в этом году", — сказал он, добавив, что пакет на 500 миллионов долларов "не засчитывается в (предыдущие) продажи оружия". Однако он не уточнил, какой тип оборудования будет приоритетным в пакете оружия стоимостью 500 миллионов долларов, сказав лишь, что детали будут обсуждены обеими сторонами в ближайшее время.
Дополнение
Соединённые Штаты десятилетиями продавали оружие Тайваню. Но решение, принятое в сентябре, делает еще один шаг — предоставление США помощи в области безопасности на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, шаг, который разозлил Пекин.
Министерство обороны Тайваня сообщило в прошлом году, что оно ищет замену после того, как война в Украине привела к нехватке зенитных ракет Stinger.
На прошлой неделе министерство объявило, что Вашингтон уведомил его о том, что первый из 66 усовершенствованных новых истребителей F-16V, которые оно ранее заказало у США, выйдет с завода в третьем квартале следующего года.