Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов

Самоуправляемый демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая однажды будет захвачена — если потребуется, силой.

В то время как Пекин усиливает бряцание оружием в отношении острова, Соединенные Штаты, ключевой союзник Тайваня, в сентябре одобрили Закон о политике в отношении Тайваня, согласно которому новый закон предусматривает выделение Тайбэю военной помощи на миллиарды долларов.

Детали

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн подтвердил, что Вашингтон обсуждает с Тайбэем отдельный и ускоренный пакет вооружений.

"Использование пакета на 500 миллионов долларов направлено на то, чтобы поставить нам приоритетные поставки товаров на месте (доступных для немедленной доставки) по сравнению с любой задержкой или несвоевременной поставкой наших закупок оружия", — сказал Чиу законодателям в ответ на вопрос в парламенте о пакете военной помощи.

"Это должно быть реализовано в этом году", — сказал он, добавив, что пакет на 500 миллионов долларов "не засчитывается в (предыдущие) продажи оружия". Однако он не уточнил, какой тип оборудования будет приоритетным в пакете оружия стоимостью 500 миллионов долларов, сказав лишь, что детали будут обсуждены обеими сторонами в ближайшее время.

Дополнение

Соединённые Штаты десятилетиями продавали оружие Тайваню. Но решение, принятое в сентябре, делает еще один шаг — предоставление США помощи в области безопасности на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, шаг, который разозлил Пекин.

Министерство обороны Тайваня сообщило в прошлом году, что оно ищет замену после того, как война в Украине привела к нехватке зенитных ракет Stinger.

На прошлой неделе министерство объявило, что Вашингтон уведомил его о том, что первый из 66 усовершенствованных новых истребителей F-16V, которые оно ранее заказало у США, выйдет с завода в третьем квартале следующего года.