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Кандидат в президенти США ДеСантіс підкреслив важливість запобігання конфлікту через Тайвань

Кандидат в президенти США ДеСантіс підкреслив важливість запобігання конфлікту через Тайвань

Київ • УНН

 • 484540 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кандидат в президенти США Рон ДеСантіс підкреслив важливість запобігання конфлікту через Тайвань. Про це пише УНН з посиланням на AFP. 

Деталі

ДеСантіс у вівторок наголосив на важливості запобігання конфлікту навколо Тайваню, підкресливши японському ЗМІ, що "те, що Китай поважає, це сила".

Губернатор Флориди, який, як очікується, буде претендувати на висунення від Республіканської партії на виборах у Білий дім наступного року, сказав, що збереження статусу-кво щодо Тайваню є ключовим.

"Мета повинна полягати в тому, щоб запобігти виникненню військової ситуації", — сказав ДеСантіс в Японії.

ДеСантіс додав, що президент Китаю Сі Цзіньпін "явно хоче захопити Тайвань в якийсь момент", і він попередив, що витрати на це переважують будь-які вигоди.

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Зазначається, що ДеСантіс не сказав, чи підтримує він військове втручання США, якщо Китай нападе на Тайвань. А коли його запитали про війну в Україні, він стверджував, що європейським країнам "потрібно зробити більше", якщо Сполучені Штати зосереджені на загрозах в Азії.

Нагадаємо

Прихильники ДеСантіса запустили першу телерекламу з нападками на Трампа у передвиборчих перегонах за Білий дім.

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