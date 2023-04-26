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Кандидат в президенты США ДеСантис подчеркнул важность предотвращения конфликта из-за Тайваня

Кандидат в президенты США ДеСантис подчеркнул важность предотвращения конфликта из-за Тайваня

Киев • УНН

 • 484535 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кандидат в президенты США Рон ДеСантис подчеркнул важность предотвращения конфликта из-за Тайваня. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP. 

Детали

ДеСантис во вторник подчеркнул важность предотвращения конфликта вокруг Тайваня, подчеркнув японскому СМИ, что "то, что Китай уважает, это сила".

Губернатор Флориды, который, как ожидается, будет претендовать на выдвижение от Республиканской партии на выборах в Белый дом в следующем году, сказал, что сохранение статуса-кво в отношении Тайваня является ключевым.

"Цель должна состоять в том, чтобы предотвратить возникновение военной ситуации", — сказал ДеСантис в Японии.

ДеСантис добавил, что президент Китая Си Цзиньпин "явно хочет захватить Тайвань в какой-то момент", и он предупредил, что затраты на это перевешивают любые выгоды.

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Отмечается, что ДеСантис не сказал, поддерживает ли он военное вмешательство США, если Китай нападет на Тайвань. А когда его спросили о войне в Украине, он утверждал, что европейским странам "нужно сделать больше", если Соединенные Штаты сосредоточены на угрозах в Азии.

Напомним

Сторонники ДеСантиса запустили первую телерекламу с нападками на Трампа в предвыборной гонке за Белый дом.

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