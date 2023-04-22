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Кандидат в президенти США ДеСантіс зібрався в поїздку

Кандидат в президенти США ДеСантіс зібрався в поїздку

Київ • УНН

 • 605346 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кандидат в президенти США ДеСантіс зібрався в поїздку. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про міжнародну поїздку кількома ключовими союзниками США. Як зазначається, кандидат у президенти від Республіканської партії відвідає Японію, Південну Корею, Ізраїль та Великобританію, оголосивши цю поїздку як шанс "розширити економічне партнерство" для південного штату США.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що ДеСантіс відвідає країну 24 і 25 квітня, де планує зустрітися з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою. У понеділок він також матиме робочу вечерю з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаясі.

У боротьбі за кандидатство від Республіканської партії у 2024 році ДеСантіс є найбільшою загрозою для колишнього президента Дональда Трампа як за опитуваннями, так і за увагою ЗМІ.

Хоча ця поїздка була сформульована виключно з точки зору ділових можливостей для Флориди, вона, ймовірно, буде витлумачена як спроба ДеСантіса покращити свої дипломатичні повноваження та репутацію.

Токіо та Сеул є ключовими союзниками США в Азії, і Сполучені Штати мають більше військ, розміщених у Японії, ніж де-небудь у світі.

Ізраїль є ще однією традиційною зупинкою для кандидатів у президенти США, особливо республіканців, а трансатлантичні "особливі відносини" роблять Лондон ще одним очевидним вибором.

Нагадаємо

Прихильники ДеСантіса запустили першу телерекламу з нападками на Трампа у передвиборчих перегонах за Білий дім.

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