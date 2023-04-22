Кандидат в президенты США ДеСантис собрался в поездку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кандидат в президенты США ДеСантис собрался в поездку. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о международной поездке по нескольким ключевым союзникам США. Как отмечается, кандидат в президенты от Республиканской партии посетит Японию, Южную Корею, Израиль и Великобританию, объявив эту поездку как шанс "расширить экономическое партнерство" для южного штата США.
Министерство иностранных дел Японии сообщило, что ДеСантис посетит страну 24 и 25 апреля, где планирует встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой. В понедельник он также проведет рабочий ужин с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяси.
В борьбе за кандидатство от Республиканской партии в 2024 году ДеСантис является самой большой угрозой для бывшего президента Дональда Трампа как по опросам, так и по вниманию СМИ.
Хотя эта поездка была сформулирована исключительно с точки зрения деловых возможностей для Флориды, она, вероятно, будет истолкована как попытка ДеСантиса улучшить свои дипломатические полномочия и репутацию.
Токио и Сеул являются ключевыми союзниками США в Азии, и Соединенные Штаты имеют больше войск, размещенных в Японии, чем где-либо еще в мире.
Израиль является еще одной традиционной остановкой для кандидатов в президенты США, особенно республиканцев, а трансатлантические "особые отношения" делают Лондон еще одним очевидным выбором.
Напомним
Сторонники ДеСантиса запустили первую телерекламу с нападками на Трампа в предвыборной гонке за Белый дом.