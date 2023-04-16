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Прихильники ДеСантіса запустили першу телерекламу з нападками на Трампа у передвиборчих перегонах за Білий дім

Прихильники ДеСантіса запустили першу телерекламу з нападками на Трампа у передвиборчих перегонах за Білий дім

Київ • УНН

 • 844074 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Група зі збору коштів, яка підтримує кандидатуру губернатора Флориди Рона ДеСантіса на пост президента США, в неділю зробила перші атаки на провідного суперника Дональда Трампа, поставивши під сумнів вірність колишнього президента своїм колегам-республіканцям, передає УНН.

Цитата

«Трамп має боротися з демократами, а не брехати про губернатора ДеСантіса», — йшлося у рекламі. «Що сталося з Дональдом Трампом?».

Деталі

Колишній президент Трамп подав заявку на висування кандидатом від республіканців у 2024 році, і опитування показують, що він лідирує серед заявлених та ще не заявлених кандидатів. ДеСантіс, який, як очікується, почне балотуватися, посідає друге місце у опитуваннях.

Never Back Down, Super PAC, який підтримує ДеСантіса, випустив рекламу під назвою «Боріться з демократами, а не з республіканцями» в Інтернеті та на Fox News Sunday.

Реклама починається з посилання на проблеми із законом Трампа в Нью-Йорку.

«Дональд Трамп зазнав нападу з боку прокурора-демократа у Нью-Йорку. То чому ж він витрачає мільйони на нападки на республіканського губернатора Флориди?».

Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових документів, пов'язаних із виплатою за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

У четвер його допитали в рамках окремого позову про шахрайство у сфері бізнесу на суму 250 мільйонів доларів США, поданого генеральним прокурором штату.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене на початку квітня, показало, що 48% республіканців заявляють, що хочуть, щоб Трамп був кандидатом у президенти від їхньої партії в 2024 році, а 19% підтримують ДеСантіса.

CNN and Newsmax viewers are getting a dramatic reenactment of the alleged DeSantis “pudding fingers” moment. The new ad by Trump’s super PAC: pic.twitter.com/vKht8ltbP4

— Natalie Allison (@natalie_allison) April 14, 2023

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