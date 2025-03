Сторонники ДеСантиса запустили первую телерекламу с нападками на Трампа в предвыборной гонке за Белый дом

Цитата

«Трамп должен бороться с демократами, а не врать о губернаторе ДеСантисе», — говорилось в рекламе. «Что случилось с Дональдом Трампом?».

Детали

Бывший президент Трамп подал заявку на выдвижение кандидатом от республиканцев в 2024 году, и опросы показывают, что он лидирует среди заявленных и еще не заявленных кандидатов. ДеСантис, который, как ожидается, начнет баллотироваться, занимает второе место в опросах.

Never Back Down, Super PAC, поддерживающий ДеСантиса, выпустил рекламу под названием «Боритесь с демократами, а не с республиканцами» в Интернете и на Fox News Sunday.

Реклама начинается со ссылки на проблемы с законом Трампа в Нью-Йорке.

«Дональд Трамп подвергся нападению со стороны прокурора-демократа в Нью-Йорке. Так почему же он тратит миллионы на нападки на республиканского губернатора Флориды?».

Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов, связанных с выплатой за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

В четверг его допросили в рамках отдельного иска о мошенничестве в сфере бизнеса на сумму 250 миллионов долларов США, поданного генеральным прокурором штата.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в начале апреля, показал, что 48% республиканцев заявляют, что хотят, чтобы Трамп был кандидатом в президенты от их партии в 2024 году, а 19% поддерживают ДеСантиса.

CNN and Newsmax viewers are getting a dramatic reenactment of the alleged DeSantis “pudding fingers” moment. The new ad by Trump’s super PAC: pic.twitter.com/vKht8ltbP4

— Natalie Allison (@natalie_allison) April 14, 2023