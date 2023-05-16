"Виник новий жанр гібридної війни": Китай робить висновки з подій в Україні - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Зробивши висновки з ситуації в Україні, де переплітаються "політична війна, фінансова, технологічна, когнітивна і кібервійна", високопоставлений китайський генерал зазначив, що Пекін шукатиме нові військові переваги, нарощуючи потенціал у таких сферах, як штучний інтелект, інформаційні мережі, авіація і космос, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У результаті війни в Україні "виник новий жанр гібридної війни", у якому переплітаються "політична війна, фінансова війна, технологічна війна, кібервійна і когнітивна війна", написав генерал Ван Хайцзян, командувач Західним командуванням Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), у статті на першій шпальті в офіційній газеті в понеділок.
В ім'я національної безпеки і з метою протистояння загрозам з боку Заходу Китай не послаблює зусиль з підготовки країни до безпекових викликів, попри сповільнення економіки і COVID-19. У 2023 році витрати на оборону зростатимуть восьмий рік поспіль, пише Reuters.
За масштабами і розмахом китайських військових приготувань уважно стежать не лише на Заході, але й поблизу - Тайвань, який Пекін вважає своєю територією.
"В даний час і в майбутньому локальні конфлікти і потрясіння є частими, глобальні проблеми посилюються, і світ вступив у новий період потрясінь і змін. Різні події "чорного лебедя" і "сірого носорога" можуть статися в будь-який момент, особливо в умовах стримування, оточення, роз'єднання, придушення і військових погроз з боку деяких західних країн", - пише генерал Ван Хайцзян в журналі Study Times.
Попри сотні мільярдів доларів, вкладених в оборонні витрати, збройні сили Китаю не мають великого досвіду участі в гарячій війні: останній і короткий військовий конфлікт відбувся в 1979 році з В'єтнамом.
На думку генерала, здатність перемагати необхідна для підтримки національної безпеки. Боєготовність НВАК у гіпотетичній війні стала предметом особливої уваги в останні місяці, коли Китай розминає свої військові м'язи на Тайвані, наражаючи себе на потенційний конфлікт зі Сполученими Штатами.
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Вашингтон проводить політику "стратегічної невизначеності" щодо того, чи буде він здійснювати військове втручання для захисту Тайваню, але за законом зобов'язаний надати острову засоби для самозахисту, пише Reuters.
За словами Ван Хайцзян, Китай шукатиме нові військові переваги, нарощуючи потенціал у таких сферах, як штучний інтелект, інформаційні мережі, авіація і космос.
В окремій рідкісній критичній статті в січні, присвяченій урокам війни в Україні, газета PLA Daily відзначила військові недоліки росії, в тому числі необхідність поліпшення її "обізнаності про ситуацію" на полі бою.
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