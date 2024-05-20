Перший чорношкірий астронавт нарешті досяг космосу, після 63 років очікування

У свої дев'яносто років Ед Дуайт став найстарішою людиною в космосі, яка здійснила політ з Blue Origin. Про це пише УНН із посиланням на WSJ.

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Ед Дуайт, перший темношкірий, який десятиліття тому навчався на астронавта, насправді ніколи не побував у космосі.

Кандидат у астронавти на початку 1960-х років, він став знаменитістю серед афроамериканців, потрапивши на обкладинки журналів Jet і Ebony як пілот-новатор. Але Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору так і не вибрало його. Він відмовився від мрії і згодом став відомим скульптором, який зосереджувався на історії темношкірих.

Нарешті, після 63 років очікування, Дуайт з п'ятьма іншими пасажирами приєднався до туристичного космічного польоту Blue Origin. Таким чином він став найстаршою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі.

Я в екстазі. Я справді не думав, що мені це потрібно в моєму житті, але тепер мені це потрібно в моєму житті - сказав Дуайт після приземлення.

Довідково

Екскурсійний політ Blue Origin, який вилетів у неділю вранці з приватного ранчо в Західному Техасі, став сьомим загалом для американської компанії Безоса. Перший після того, як програма була зупинена на два роки через аварію за участю безпілотного літака, який загорівся у вересні 2022 року.

Разом з Дуайтом у неділю в капсулі були ще п'ятеро космічних туристів: фінансист Мейсон Енджел, засновник французької пивоварні Сильвен Широн, комп'ютерний інженер і підприємець Кеннет Хесс, бухгалтер-пенсіонер Керол Шаллер і пілот літака Гопі Тхотакура.

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