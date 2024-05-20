Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zemlyaЗемля
nasaNASA
blue-originBlue Origin
dzheff-bezosДжефф Безос
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  35309 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101905 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173775 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167443 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189601 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120897 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Новости по теме
Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

  •  952 просмотра
Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

  •  2061 просмотра
Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

  •  2479 просмотра
"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

  •  2760 просмотра
Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

  •  3021 просмотра
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

  •  2576 просмотра
Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

  •  3365 просмотра
Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

  •  3585 просмотра
Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

  •  3647 просмотра
Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

  •  4051 просмотра

Популярные

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  108024 просмотра
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

  •  93909 просмотра
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

  •  59787 просмотра
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

  •  83393 просмотра
Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

  •  31098 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  35309 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  108024 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  310837 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  297579 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353334 просмотра

Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

В возрасте 90 лет Эд Дуайт, первый чернокожий кандидат в астронавты в 1960-х годах, наконец достиг космоса после 63 лет ожидания, улетев с Blue Origin.

Технологии •   •  952 просмотра
Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

Украина расширила критерии бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволив предприятиям.

Война •   •  2061 просмотра
Минстратегпром: расширены критерии бронирования работников ОПК

Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина будет видеть стабильный поток американской военной помощи неделю за неделей и призвал всех союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается.

Война •   •  2479 просмотра
Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

В Воздушных Силах сообщили, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые задачи на предоставленном Чешской Республикой тренажере самолета F-16, что позволяет им испытывать реалистичные ощущения, перегрузки, различные карты, режимы, сценарии и применение оружия, готовя их к будущей интеграции истребителей F-16 в состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  2760 просмотра
"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

Из-за принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины возникла нехватка водителей, что привело к коллапсу в работе общественного транспорта.

Общество •   •  3021 просмотра
Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе, известны места новых массовых захоронений в Мариуполе, на Старокрымском кладбище, и в селах Мангуш и Виноградное.

Война •   •  2576 просмотра
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с греческими дипломатами, чтобы обсудить помощь внутренне перемещенным лицам, сотрудничество полиции, восстановление энергетической инфраструктуры, а также готовность Греции принять на летнее оздоровление украинских детей, в том числе детей погибших военных и пожарных.

Война •   •  3365 просмотра
Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Оккупационной судье сообщено о подозрении за незаконную депортацию гражданина Украины из Крыма, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Война •   •  3585 просмотра
Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Индия будет участвовать во всех важных глобальных саммитах с целью продвижения повестки дня глобального мира, безопасности и развития, выражая обеспокоенность Глобального Юга и продвигая видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.

политика •   •  3647 просмотра
Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

россияне накапливают и перебрасывают силы в направлении Сум, пытаясь оттянуть силы украинской армии из других районов.

Война •   •  4051 просмотра
Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину