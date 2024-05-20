Первый чернокожий астронавт наконец достиг космоса, после 63 лет ожидания

В свои девяносто лет Эд Дуайт стал самым старым человеком в космосе, который совершил полет с Blue Origin. Об этом пишет УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Эд Дуайт, первый темнокожий, который десятилетия назад учился на астронавта, на самом деле никогда не побывал в космосе.

Кандидат в астронавты в начале 1960-х годов, он стал знаменитостью среди афроамериканцев, попав на обложки журналов Jet и Ebony как пилот-новатор. Но Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства так и не выбрало его. Он отказался от мечты и впоследствии стал известным скульптором, который сосредоточился на истории темнокожих.

Наконец, после 63 лет ожидания, Дуайт с пятью другими пассажирами присоединился к туристическому космическому полету Blue Origin. Таким образом он стал самым пожилым человеком, который когда-либо побывал в космосе.

Я в экстазе. Я действительно не думал, что мне это нужно в моей жизни, но теперь мне это нужно в моей жизни - сказал Дуайт после приземления.

Справочно

Экскурсионный полет Blue Origin, который вылетел в воскресенье утром с частного ранчо в Западном Техасе, стал седьмым в целом для американской компании Безоса. Первый после того, как программа была остановлена на два года из-за аварии с участием беспилотного самолета, который загорелся в сентябре 2022 года.

Вместе с Дуайтом в воскресенье в капсуле были еще пятеро космических туристов: финансист Мейсон Энджел, основатель французской пивоварни Сильвен Широн, компьютерный инженер и предприниматель Кеннет Хесс, бухгалтер-пенсионер Кэрол Шаллер и пилот самолета Гопи Тхотакура.

Напомним,

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