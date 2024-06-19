Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

На этой неделе в ночном небе появилась группа ярких звезд "Летнего треугольника", которые знаменуют начало лета в Северном полушарии. О том как их распознать, рассказывает Live Science, передает УНН.

Детали

В это время года над горизонтом поднимается группа звезд, которая называется Летний треугольник. Это звезды: Вега, Денеба и Альтаир. Их появление на ночном небе сигнализирует о начале лета в Северном полушарии и зимы в Южном (где он известен как Зимний треугольник). Кроме того этот треугольник ярких звезд обозначает, где искать Млечный Путь (серебристо-белая мглистая полоса, образованная светом огромного количества звезд нашей галактики - ред.

С наступлением лета на ночном небе будут видны все три звезды. Чтобы увидеть "Летний треугольник" не обязательно использовать бинокль, но прибор для наблюдения конечно не будет лишним.

Вега появится на востоке - это большая звезда, расположенная в 25 световых годах от Солнечной системы После настройки на Вегу, можно перейти на северо-восток и увидеть двойную звезду Эпсилон Лиры. Двигаясь на северо-восток, внизу и справа на горизонте появится Альтаир, - двенадцатая по яркости звезда на небе, которая лежит от нас в 17 световых годах. Как и Вега, Альтаир примерно вдвое больше массы и радиуса Солнца.

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Наконец, чтобы завершить треугольник, необходимо найти Денеб, которую видно, если смотреть чуть ниже, в юго-западном направлении. Это сверхгигант, 19-я по яркости звезда. Денеб находится гораздо дальше, чем Вега и Альтаир, на расстоянии 2600 световых лет; сверхгигантская звезда в 20 раз больше по массе и примерно в 200 раз больше по радиусу, чем наше Солнце.

Летний треугольник стоит найти и наблюдать за ним в течение всего лета, поскольку каждую ночь он поднимается все выше в небо. Он пересекает богатое поле Млечного Пути, поэтому если вы находитесь в парке темного неба или в другом месте с низким уровнем светового загрязнения, найдите Летний Треугольник, и вы увидите проходящий через него Млечный Путь от Денеба до Альтаира, - говорится в материале Live Science.

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