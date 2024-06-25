Астронавты Boeing Starliner застряли на МКС: что известно

Космический корабль Starliner Boeing, который отправился на Международную космическую станцию в начале этого месяца, останется состыкованным с МКС как минимум до 2 июля. Сейчас HASA и Boeing пытаются проанализировать механические проблемы и определить график обратного рейса корабля. Об этом пишет Independent, передает УНН.

Детали

Starliner прибыл на МКС 6 июня, и двое членов экипажа, Суни Уильямс и Буч Уилмор, по первоначальному плану должны были оставаться на космической станции в течение недели.

Впрочем астронавты не вернутся по крайней мере до 2 июля, после запланированного выхода в открытый космос.

Сообщается, что когда Starliner приблизился к МКС, были обнаружены механические проблемы, в частности четыре утечки гелия. Также вышли из строя 5 двигателей.

Как сообщает NBC News, руководители миссии знали об утечке гелия перед стартом, но считали, что она вряд ли повлияет на ход полета. Впрочем после того, как Starliner оказался в космосе, было обнаружено еще четыре утечки гелия.

Ранее компания Boeing назвала Starliner "космической капсулой XXI века", рассчитанной на многократное использование до 10 раз.

Как отмечает издание, запуск к МКС был первым для Boeing, конкурирующего со SpaceX

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