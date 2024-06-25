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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Астронавты Boeing Starliner застряли на МКС: что известно

Астронавты Boeing Starliner застряли на МКС: что известно

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 08:11  •  3100 просмотра

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Космический корабль Boeing Starliner, пристыкованный к МКС с 6 июня, останется там как минимум до 2 июля из-за механических проблем, включая утечку гелия.

Космический корабль Starliner Boeing, который отправился на Международную космическую станцию в начале этого месяца,  останется состыкованным с МКС как минимум до 2 июля. Сейчас HASA и Boeing пытаются проанализировать механические проблемы и определить график обратного рейса корабля. Об этом пишет Independent, передает УНН

Детали 

Starliner прибыл на МКС 6 июня, и двое членов экипажа, Суни Уильямс и Буч Уилмор, по первоначальному плану должны были оставаться на космической станции в течение недели.

 Впрочем астронавты не вернутся по крайней мере до 2 июля, после запланированного выхода в открытый космос.

Сообщается, что когда Starliner приблизился к МКС, были обнаружены механические проблемы, в частности четыре утечки гелия. Также вышли из строя 5 двигателей. 

Как сообщает NBC News, руководители миссии знали об утечке гелия перед стартом, но считали, что она вряд ли повлияет на ход полета. Впрочем после того, как Starliner оказался в космосе, было обнаружено еще четыре утечки гелия.

Ранее компания Boeing назвала Starliner "космической капсулой XXI века", рассчитанной на многократное использование до 10 раз.

Как отмечает издание, запуск к МКС был первым для Boeing, конкурирующего со SpaceX

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега19 июня 2024, 10:08 • 106922 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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