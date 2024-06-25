Астронавты Boeing Starliner застряли на МКС: что известно
Киев • УНН
Космический корабль Boeing Starliner, пристыкованный к МКС с 6 июня, останется там как минимум до 2 июля из-за механических проблем, включая утечку гелия.
Космический корабль Starliner Boeing, который отправился на Международную космическую станцию в начале этого месяца, останется состыкованным с МКС как минимум до 2 июля. Сейчас HASA и Boeing пытаются проанализировать механические проблемы и определить график обратного рейса корабля. Об этом пишет Independent, передает УНН.
Детали
Starliner прибыл на МКС 6 июня, и двое членов экипажа, Суни Уильямс и Буч Уилмор, по первоначальному плану должны были оставаться на космической станции в течение недели.
Впрочем астронавты не вернутся по крайней мере до 2 июля, после запланированного выхода в открытый космос.
Сообщается, что когда Starliner приблизился к МКС, были обнаружены механические проблемы, в частности четыре утечки гелия. Также вышли из строя 5 двигателей.
Как сообщает NBC News, руководители миссии знали об утечке гелия перед стартом, но считали, что она вряд ли повлияет на ход полета. Впрочем после того, как Starliner оказался в космосе, было обнаружено еще четыре утечки гелия.
Ранее компания Boeing назвала Starliner "космической капсулой XXI века", рассчитанной на многократное использование до 10 раз.
Как отмечает издание, запуск к МКС был первым для Boeing, конкурирующего со SpaceX
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега19 июня 2024, 10:08 • 106922 просмотра