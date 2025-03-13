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SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

Київ • УНН

 • 14999 перегляди

SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.

SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

Компанія SpaceX у середу, 12 березня, скасувала запуск пілотованого космічного апарату, який мав доставити на Міжнародну космічну станцію команду з чотирьох астронавтів для заміни амеркиканців Бутча Вілмора та Суні Вільямс, відомих як "ті, що застрягли на орбіті". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що центр керування польотом буквально в останню хвилину заборонив запуск через знайдену проблему на стартовому майданчику. Поки не відомо, на який час перенесено місію.

Доповнення

Вілмор та Вільямс вирушили на МКС на борту капсули Boeing Starliner ще влітку минулого року і мали провести в космосі лише до восьми днів. Але через технічні проблеми їм довелося залишитися на орбіті та чекати, поки NASA за допомогою компанії Ілона Маска не здійснить заміну персоналу станції та не вивільнить місце на одній з капсул для повернення астронавтів додому.

SpaceX втратила Starship: Восьмий тестовий політ завершився вибухом07.03.25, 05:39 • 65108 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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