SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску місії на МКС після затримки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Компанія SpaceX готується до запуску ракети, яка має доставити чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Це дозволить двом астронавтам NASA, які перебувають на орбіті вже дев’ять місяців, повернутися на Землю.

Спочатку запуск планувався на середу, однак його довелося відкласти через технічні проблеми на стартовому майданчику. Ракета Falcon не змогла злетіти, оскільки місію скасували приблизно за чотири години до призначеного старту.

Тепер запуск запланований на суботу вночі з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Якщо все піде за планом, ракета злетить незабаром після першої години ночі.

Нагадаємо

SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.

SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції