Проблеми з двигуном перенесли доставку рекордної партії вантажів до МКС

Проблема з головним двигуном космічного корабля Cygnus XL компанії Northrop Grumman завадить йому доставити близько 5 000 кг вантажів та матеріалів для експериментів на Міжнародну космічну станцію, як було заплановано, у середу, повідомляє Ars Technica, пише УНН.

У заяві, опублікованій у вівторок вдень, NASA повідомило, що наземні служби оцінюють резервні плани, які, можливо, дозволять космічному кораблю Cygnus досягти космічної станції, але не відповідно до графіка. За даними NASA, проблема виникла рано-вранці у вівторок, коли головний двигун космічного корабля відключився раніше, ніж очікувалося, під час двох загорань, необхідних для підвищення орбіти корабля для зближення з МКС.

Офіційні особи не опублікували інших подробиць щодо проблеми з двигуном, але всі інші системи космічного корабля Cygnus XL працюють у штатному режимі, заявило NASA. Агентство повідомило, що нова дата та час прибуття на космічну станцію "розглядаються".

Космічний корабель Cygnus XL стартував у неділю о 18:11 ET (01:11 17 вересня у Києві) за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9 із космічної станції на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. Серія включень основного двигуна мала вивести корабель з орбіти, на яку його вивела Falcon 9, на орбіту, відповідну висоті МКС.

Місія мала прибути на станцію вранці в середу. На відміну від пілотованих та вантажних кораблів SpaceX Dragon, які самостійно приземляються на станції, Cygnus мав бути захоплений бути захоплений роботизованою рукою канадської лабораторії. Астронавт NASA Джонні Кім мав використовувати маніпулятор для захоплення космічного корабля Cygnus, коли той пролітав за 9 метрів від комплексу. Потім роботизований маніпулятор повинен був встановити космічний корабель на вузол стикувального модуля Unity станції, де він міг би знаходитися до шести місяців.

Це 22-а вантажна місія Northrop Grumman на космічну станцію в межах багатомільярдного комерційного контракту з NASA на постачання вантажів. Усі, крім однієї, успішно досягли станції. Ця місія набула більшого значення, ніж звичайний вантажний рейс, після того, як інженери виявили пошкодження космічного корабля Cygnus, який мав стартувати на початку цього року.

Пошкодження сталося під час транспортування герметичного вантажного модуля космічного корабля від його виробника в Італії. Northrop Grumman сподівається відремонтувати модуль і запустити його в наступному польоті, але керівництво вирішило, що швидше перейти до запуску наступного космічного корабля цього місяця.

Це перший політ більшої моделі космічного корабля Cygnus, відомої як Cygnus XL. Довжина корабля на 1,6 метра більша, і він здатний перевозити на 33% більше вантажу, ніж у попереднього варіанта Cygnus. Завдяки цій модернізації ця місія перевозить найбільший вантаж вантажів, що колись доставлений на МКС комерційним вантажним кораблем.

Головний двигун космічного корабля Cygnus працює на суміші гідразину та тетраоксиду азоту. Ця суміш гіперголічна, тобто компоненти палива спалахують при контакті один з одним, що є відмінною рисою конструкції. Космічний корабель оснащений окремим набором менш потужних двигунів системи управління реакцією, які зазвичай використовуються для невеликих маневрів та для спрямування корабля в потрібному напрямку на шляху до МКС.

Якщо головний двигун буде визнаний несправним, одним із можливих варіантів вирішення проблеми з головним двигуном може стати використання менш потужних двигунів для більш плавного коригування орбіти космічного корабля Cygnus, щоб вирівняти його з МКС на кінцевій ділянці траєкторії. Однак поки що неясно, наскільки це життєздатний варіант.

На відміну від космічного корабля Cargo Dragon компанії SpaceX, Cygnus не призначений для повернення на Землю цілим і неушкодженим. Астронавти заповнюють його сміттям перед відльотом із МКС, після чого корабель прямує до руйнівного входу в атмосферу над віддаленим Тихим океаном. Таким чином проблема, що перешкоджає досягненню космічним кораблем МКС, призвела б до втрати всього вантажу на борту.

Вантажі цієї місії, позначені як NG-23, включають свіжі продукти харчування, обладнання для численних біологічних і технологічних демонстраційних експериментів, а також запасні частини для таких пристроїв, як сечовий процесор і туалет космічної станції, для поповнення їх запасів, що скорочуються на космічній станції, пише видання.

