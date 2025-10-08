Глава Пентагона Хегсет одобрил проект истребителя нового поколения для ВМС США

Министр обороны США Пит Хэгсет одобрил старт программы разработки истребителя нового поколения F/A-XX для Военно-морских сил Соединенных Штатов. Это один из крупнейших оборонных проектов последних лет, призванный гарантировать воздушное превосходство американского флота над Китаем. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники информагентства, в прошлую пятницу принято решение начать отбор компании, которая будет производить новый истребитель. Имя победителя могут объявить уже на этой неделе.

В конкурсе участвуют два ведущих американских оборонных концерна — Boeing Co. и Northrop Grumman Corp. Одна из них получит контракт на разработку новейшего палубного самолета, который заменит F/A-18E/F Super Hornet, находящиеся на вооружении еще с 1990-х годов.

Будущий F/A-XX должен стать истребителем шестого поколения с усовершенствованной технологией малозаметности, большей дальностью полета и возможностью работать в связке с беспилотными аппаратами.

Продвижение программы несколько месяцев тормозилось из-за бюджетных споров между Пентагоном и Конгрессом. Министерство обороны просило выделить 74 млн долларов для начального этапа разработки, тогда как часть должностных лиц предлагала отложить проект на несколько лет.

Впрочем, Конгресс настоял на ускорении работ - в нынешнем бюджете заложено 750 млн долларов, а на 2026 год предусмотрено еще 1,4 млрд долларов.

По оценкам аналитиков, стоимость контракта может достичь десятков миллиардов долларов, подобно программе F-35.

Хотя ВМС США планируют закупить более 270 самолетов F-35C для авианосцев, компания Lockheed Martin, производящая эту модель, не участвует в новом тендере.

Ожидается, что серийное производство F/A-XX начнется в 2030-х годах, а нынешние Super Hornet будут оставаться в строю примерно до 2040-х.

