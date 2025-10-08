Глава Пентагону Гегсет схвалив проєкт винищувача нового покоління для ВМС США

Міністр оборони США Піт Гегсет схвалив старт програми розробки винищувача нового покоління F/A-XX для Військово-морських сил Сполучених Штатів. Це один із найбільших оборонних проєктів останніх років, покликаний гарантувати повітряну перевагу американського флоту над Китаєм. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела інформагенції, минулої п’ятниці ухвалено рішення розпочати відбір компанії, яка вироблятиме новий винищувач. Ім’я переможця можуть оголосити вже цього тижня.

У конкурсі беруть участь два провідні американські оборонні концерни — Boeing Co. та Northrop Grumman Corp.. Одна з них отримає контракт на розробку новітнього палубного літака, який замінить F/A-18E/F Super Hornet, що перебувають на озброєнні ще з 1990-х років.

Майбутній F/A-XX має стати винищувачем шостого покоління з удосконаленою технологією малопомітності, більшою дальністю польоту та можливістю працювати у зв’язці з безпілотними апаратами.

Просування програми кілька місяців гальмувалося через бюджетні суперечки між Пентагоном і Конгресом. Міністерство оборони просило виділити 74 млн доларів для початкового етапу розробки, тоді як частина посадовців пропонувала відкласти проєкт на кілька років.

Втім, Конгрес наполіг на прискоренні робіт - у цьогорічному бюджеті закладено 750 млн доларів, а на 2026 рік передбачено ще 1,4 млрд доларів.

За оцінками аналітиків, вартість контракту може сягнути десятків мільярдів доларів, подібно до програми F-35.

Хоча ВМС США планують закупити понад 270 літаків F-35C для авіаносців, компанія Lockheed Martin, що виробляє цю модель, не бере участі у новому тендері.

Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках, а нинішні Super Hornet залишатимуться у строю приблизно до 2040-х.

