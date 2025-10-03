Трамп оголосив про "великі плани" на 2026 рік, згадавши "божевілля" демократів
Київ • УНН
Дональд Трамп та його моторошна іронія: президент США заявив у новому інтерв'ю, що частина його "великих планів" на проміжні вибори 2026 року у тому, щоб "вижити".
79-річний Дональд Трамп заявив інтерв'ю, що на 2026 рік має значні плани, і серед них вагомою метою буде задача "вижити", передає УНН з посиланням на One America News Network та Independent.
Деталі
Дональд Трамп заявив One America News Network, що одним з ключових його планів буде - "пережити" 2026 рік. Але глава держави також має "великі плани" на 2026 рік.
Щодо питання "виживання" Трамп звинуватив "божевільних демократів" у небезпечній політичній риториці. Зауваження відбулися після нещодавнього зростання політичного насильства, включаючи вбивства Чарлі Кірка. У цьому контексті слід також згадати стрілянину під час виборчої кампанії у США 2024 року.
Варто також додати, що про імовріно "погане" здоров'я президента-республіканця ходять чутки не перший день.
Мадлен Дін, американський юрист і політик, який обіймає посаду конгресмена США, описала Трампа як "неврівноваженого" та "хворого" після його нескладної промови в Квантіко.
Нагадаємо
Трамп встановив новий термін для радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС щодо війни з Ізраїлем.
