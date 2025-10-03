$41.280.05
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Крим
Державний кордон України
Трамп оголосив про "великі плани" на 2026 рік, згадавши "божевілля" демократів

Київ • УНН

Дональд Трамп та його моторошна іронія: президент США заявив у новому інтерв'ю, що частина його "великих планів" на проміжні вибори 2026 року у тому, щоб "вижити".

Трамп оголосив про "великі плани" на 2026 рік, згадавши "божевілля" демократів

79-річний Дональд Трамп заявив інтерв'ю, що на 2026 рік має значні плани, і серед них вагомою метою буде задача "вижити", передає УНН з посиланням на One America News Network та Independent.

Деталі

Дональд Трамп заявив One America News Network, що одним з ключових його планів буде - "пережити" 2026 рік. Але глава держави також має "великі плани" на 2026 рік. 

Щодо питання "виживання" Трамп звинуватив "божевільних демократів" у небезпечній політичній риториці. Зауваження відбулися після нещодавнього зростання політичного насильства, включаючи вбивства Чарлі Кірка. У цьому контексті слід також згадати стрілянину під час виборчої кампанії у США 2024 року.

Варто також додати, що про імовріно "погане" здоров'я президента-республіканця ходять чутки не перший день.

Мадлен Дін, американський юрист і політик, який обіймає посаду конгресмена США, описала Трампа як "неврівноваженого" та "хворого" після його нескладної промови в Квантіко.

Нагадаємо

Трамп встановив новий термін для радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС щодо війни з Ізраїлем. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки