16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 10845 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 21420 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23113 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17524 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32145 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30212 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19903 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19930 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16330 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Трамп объявил о «больших планах» на 2026 год, упомянув «безумие» демократов

Киев • УНН

 754 просмотра

Дональд Трамп и его жуткая ирония: президент США заявил в новом интервью, что часть его «больших планов» на промежуточные выборы 2026 года в том, чтобы «выжить».

Трамп объявил о «больших планах» на 2026 год, упомянув «безумие» демократов

79-летний Дональд Трамп заявил в интервью, что на 2026 год у него есть значительные планы, и среди них весомой целью будет задача "выжить", передает УНН со ссылкой на One America News Network и Independent.

Подробности

Дональд Трамп заявил One America News Network, что одним из ключевых его планов будет - "пережить" 2026 год. Но глава государства также имеет "большие планы" на 2026 год.

По вопросу "выживания" Трамп обвинил "сумасшедших демократов" в опасной политической риторике. Замечания произошли после недавнего роста политического насилия, включая убийства Чарли Кирка. В этом контексте следует также упомянуть стрельбу во время избирательной кампании в США 2024 года.

Стоит также добавить, что о вероятном "плохом" здоровье президента-республиканца ходят слухи не первый день.

Мадлен Дин, американский юрист и политик, занимающий должность конгрессмена США, описала Трампа как "неуравновешенного" и "больного" после его несложной речи в Квантико.

Напомним

Трамп установил новый срок для радикальной исламской террористической организации ХАМАС по войне с Израилем.

Игорь Тележников

