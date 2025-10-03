Трамп объявил о «больших планах» на 2026 год, упомянув «безумие» демократов
Киев • УНН
Дональд Трамп и его жуткая ирония: президент США заявил в новом интервью, что часть его «больших планов» на промежуточные выборы 2026 года в том, чтобы «выжить».
79-летний Дональд Трамп заявил в интервью, что на 2026 год у него есть значительные планы, и среди них весомой целью будет задача "выжить", передает УНН со ссылкой на One America News Network и Independent.
Подробности
Дональд Трамп заявил One America News Network, что одним из ключевых его планов будет - "пережить" 2026 год. Но глава государства также имеет "большие планы" на 2026 год.
По вопросу "выживания" Трамп обвинил "сумасшедших демократов" в опасной политической риторике. Замечания произошли после недавнего роста политического насилия, включая убийства Чарли Кирка. В этом контексте следует также упомянуть стрельбу во время избирательной кампании в США 2024 года.
Стоит также добавить, что о вероятном "плохом" здоровье президента-республиканца ходят слухи не первый день.
Мадлен Дин, американский юрист и политик, занимающий должность конгрессмена США, описала Трампа как "неуравновешенного" и "больного" после его несложной речи в Квантико.
Напомним
Трамп установил новый срок для радикальной исламской террористической организации ХАМАС по войне с Израилем.
