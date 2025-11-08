Хегсет требует от крупных подрядчиков оборонной отрасли США ускорить разработку оружия

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хэгсет потребовал от крупных оборонных подрядчиков ускорить разработку и производство оружия или "исчезнуть". Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В своей речи о реформе закупок в пятницу Хэгсет также призвал к беспрецедентным частным инвестициям в оборонную промышленность и объявил о создании специализированной "команды по заключению сделок" для поддержки закупок оружия Пентагоном.

Подробно описывая планы Пентагона по ускорению его известного медленного и дорогостоящего процесса закупок, он пригласил новые компании конкурировать с такими оборонными тяжеловесами, как Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics.

"Эти крупные оборонные (группы) должны изменить фокус на скорость и объем и инвестировать собственный капитал, чтобы достичь этого... если они этого не сделают, эти крупные компании исчезнут", – сказал он руководителям отрасли в Национальном военном колледже в Вашингтоне.

Хэгсет также призвал традиционные аэрокосмические и оборонные компании инвестировать больше собственного капитала, вместо того, чтобы "обременять налогоплательщиков всеми расходами".

Он сказал, что шаг Пентагона по сокращению требований и правил к контрактам усилит конкуренцию. Цитируя речь бывшего министра обороны Дональда Рамсфелда, Хэгсет назвал бюрократию Пентагона "противником".

Консолидация из-за сокращения бюджета Пентагона после холодной войны сократила количество основных подрядчиков с 51 в 1990 году до всего пяти компаний, которые доминируют в производстве оружия и других технологий для американских военных.

Изменения, внесенные министром, направлены на высвобождение больших инвестиций частного сектора в производственные мощности оборонной промышленности путем стабилизации обязательства Пентагона закупать определенные системы со временем.

Новая "команда по сделкам", которая будет частью недавно созданного подразделения закупок, известного как Подразделение военного производства, будет "наделена полномочиями заключать новаторские деловые соглашения, которые революционизируют производственные мощности и полностью пересматривают выполнение контрактов".

Хэгсет также сказал, что Пентагон возьмет на себя больше "рисков приобретения", чтобы ни одна заявка не считалась не соответствующей требованиям. Министерство обороны также сократит определенные требования к отчетности, стандарты бухгалтерского учета, правила тестирования, правила надзора и исследования и анализа.

"Это начало неустанного наступления, направленного на изменение способа ведения бизнеса и реакции бюрократии", – сказал он.

Джерри Макгинн, директор центра промышленной базы в Центре стратегических и международных исследований, сказал, что Хэгсет "правильно поступил, сосредоточившись на изменении стимулов для достижения лучших результатов".

Он добавил, что хотя существует опасность ослабления правил и требований, "мы точно зашли слишком далеко в другом направлении".

Хэгсет также пообещал ускорить продажу американского оружия союзникам и партнерам, назвав это "главным приоритетом" для своей команды, учитывая усилия президента Дональда Трампа по обеспечению сделок на американское оборудование.

Министр заявил, что продажа военной продукции за рубежом "имеет решающее значение для нашего стратегического видения мирового ландшафта".

Макгинн сказал, что он "доволен" "сильным акцентом министра на союзниках и партнерах", поскольку такой акцент "противоречит некоторым нарративам администрации".

Джош Киршнер, управляющий директор Beacon Global Strategies, сказал, что речь Хэгсета отражает давние озабоченности традиционных игроков и оборонных стартапов, а также повторяет то, что Пентагон говорил компаниям в течение последних месяцев.

"Я думаю, что оборонные компании, которые давно работают в Пентагоне, и те, что недавно присоединились к нему, согласны со многими разочарованиями, изложенными секретарем", – сказал он. "Они так же стремятся и заинтересованы в том, чтобы департамент двигался быстрее".

Но Киршнер предупредил, что изменения потребуют времени, что Хэгсет также признал.

"Трудности во внедрении этого будут далекоидущими и значительными, вероятно, займут гораздо больше времени, чем ожидает руководство", – сказал Киршнер.

Дополнение

