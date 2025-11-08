ukenru
Гегсет вимагає від великих підрядників оборонної галузі США прискорити розробку зброї

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав оборонні компанії прискорити розробку та виробництво зброї, погрожуючи їхнім зникненням. Він також оголосив про створення "команди з укладання угод" для підтримки закупівель Пентагоном.

Гегсет вимагає від великих підрядників оборонної галузі США прискорити розробку зброї

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет зажадав від великих оборонних підрядників прискорити розробку та виробництво зброї або "зникнути". Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

У своїй промові щодо реформи закупівель у п'ятницю Гегсет також закликав до безпрецедентних приватних інвестицій в оборонну промисловість та оголосив про створення спеціалізованої "команди з укладання угод" для підтримки закупівель зброї Пентагоном.

Детально описуючи плани Пентагону щодо прискорення його відомого повільного та дорогого процесу закупівель, він запросив нові компанії конкурувати з такими оборонними важковаговиками, як Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing та General Dynamics.

"Ці великі оборонні (групи) повинні змінити фокус на швидкість та обсяг та інвестувати власний капітал, щоб досягти цього... якщо вони цього не зроблять, ці великі компанії зникнуть", – сказав він керівникам галузі в Національному військовому коледжі у Вашингтоні.

Гегсет також закликав традиційні аерокосмічні та оборонні компанії інвестувати більше власного капіталу, замість того, щоб "обтяжувати платників податків усіма витратами".

Він сказав, що крок Пентагону щодо скорочення вимог та правил до контрактів посилить конкуренцію. Цитуючи промову колишнього міністра оборони Дональда Рамсфельда, Гегсет назвав бюрократію Пентагону "противником".

Консолідація через скорочення бюджету Пентагону після холодної війни скоротила кількість основних підрядників з 51 у 1990 році до лише п'яти компаній, які домінують у виробництві зброї та інших технологій для американських військових.

Зміни, внесені міністром, спрямовані на вивільнення більших інвестицій приватного сектору у виробничі потужності оборонної промисловості шляхом стабілізації зобов'язання Пентагону закуповувати певні системи з часом.

Нова "команда з угод", яка буде частиною нещодавно створеного підрозділу закупівель, відомого як Підрозділ воєнного виробництва, буде "наділена повноваженнями укладати новаторські ділові угоди, які революціонізують виробничі потужності та повністю переглядають виконання контрактів".

Глава Пентагону: відновлення ядерних випробувань США знижує ризик ядерного конфлікту01.11.25, 01:01 • 6626 переглядiв

Гегсет також сказав, що Пентагон візьме на себе більше "ризиків придбання", щоб жодна заявка не вважалася такою, що не відповідає вимогам. Міністерство оборони також скоротить певні вимоги до звітності, стандарти бухгалтерського обліку, правила тестування, правила нагляду та дослідження та аналізу.

"Це початок невпинного наступу, спрямованого на зміну способу ведення бізнесу та реакції бюрократії", – сказав він.

Джеррі Макгінн, директор центру промислової бази в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, сказав, що Гегсет "правильно вчинив, зосередившись на зміні стимулів для досягнення кращих результатів".

Він додав, що хоча існує небезпека послаблення правил та вимог, "ми точно зайшли занадто далеко в іншому напрямку".

Хегсет також пообіцяв пришвидшити продаж американської зброї союзникам та партнерам, назвавши це "головним пріоритетом" для своєї команди, враховуючи зусилля президента Дональда Трампа щодо забезпечення угод на американське обладнання.

Міністр заявив, що продаж військової продукції за кордоном "має вирішальне значення для нашого стратегічного бачення світового ландшафту".

Макгінн сказав, що він "задоволений" "сильним акцентом міністра на союзниках та партнерах", оскільки такий акцент "суперечить деяким наративам адміністрації".

Джош Кіршнер, керуючий директор Beacon Global Strategies, сказав, що промова Хегсета відображає давні занепокоєння традиційних гравців та оборонних стартапів, а також повторює те, що Пентагон говорив компаніям протягом останніх місяців.

"Я думаю, що оборонні компанії, які давно працюють у Пентагоні, та ті, що нещодавно приєдналися до нього, погоджуються з багатьма розчаруваннями, викладеними секретарем", – сказав він. "Вони так само прагнуть і зацікавлені в тому, щоб департамент рухався швидше".

Але Кіршнер попередив, що зміни потребуватимуть часу, що Гегсет також визнав.

"Труднощі у впровадженні цього будуть далекосяжними та значними, ймовірно, займуть набагато більше часу, ніж очікує керівництво", – сказав Кіршнер.

Доповнення

Глава Міністерства війни США Піт Гегсет заявив про покращення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї та його власної зустрічі з міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.

Павло Зінченко

