Boeing привлекает Anduril к разработке нового перехватчика крылатых ракет для армии США

Аэрокосмический гигант Boeing выбрал оборонный стартап Anduril Industries в качестве поставщика ракетных двигателей для своего нового перехватчика. Совместная разработка примет участие в конкурсе армии США на создание системы защиты от крылатых ракет и беспилотников. Этот альянс соответствует стратегии администрации Трампа по расширению круга поставщиков оружия и стимулированию конкуренции среди производителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Привлечение Anduril призвано решить проблему дефицита мощностей в производстве твердотопливных ракетных двигателей, где долгое время доминировали лишь два крупных игрока – Northrop Grumman и Aerojet Rocketdyne. Новое партнерство должно ускорить выпуск ракет и снизить риски в цепочках поставок на фоне растущего глобального спроса на системы ПВО.

Это партнерство является важным шагом вперед в укреплении промышленной базы и обеспечении того, чтобы наши военные получили надежные, современные возможности, которые им нужны – заявил старший вице-президент Anduril Бурхан Музаффар.

Boeing и Anduril соревнуются за право стать поставщиком второго типа ракет для армейской системы IFPC, которая защищает стратегические объекты от массированных атак с воздуха. В отличие от уже используемых ракет AIM-9X, военное руководство ожидает от нового образца более высокой скорости полета, большей вместимости магазинов пусковых установок и, что важно, существенного снижения стоимости производства каждой единицы.

