17:59 • 608 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 3334 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 11607 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 11929 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 13412 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 20965 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 26900 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 11700 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 21689 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19005 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Теги
Автори
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 8734 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 22787 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 57093 перегляди
Boeing залучає Anduril до розробки нового перехоплювача крилатих ракет для армії США

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Boeing обрав оборонний стартап Anduril Industries для розробки ракетних двигунів нового перехоплювача. Це партнерство має прискорити випуск ракет і знизити ризики у ланцюжках поставок на тлі зростаючого глобального попиту на системи ППО.

Boeing залучає Anduril до розробки нового перехоплювача крилатих ракет для армії США

Аерокосмічний гігант Boeing обрав оборонний стартап Anduril Industries як постачальника ракетних двигунів для свого нового перехоплювача. Спільна розробка візьме участь у конкурсі армії США на створення системи захисту від крилатих ракет та безпілотників. Цей альянс відповідає стратегії адміністрації Трампа щодо розширення кола постачальників зброї та стимулювання конкуренції серед виробників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Залучення Anduril покликане вирішити проблему дефіциту потужностей у виробництві твердопаливних ракетних двигунів, де тривалий час домінували лише два великі гравці – Northrop Grumman та Aerojet Rocketdyne. Нове партнерство має прискорити випуск ракет та знизити ризики у ланцюжках поставок на тлі зростаючого глобального попиту на системи ППО.

Може роздратувати Трампа: поставку нового літака Air Force One від Boeing знову відклали13.12.25, 12:32 • 5356 переглядiв

Це партнерство є важливим кроком уперед у зміцненні промислової бази та забезпеченні того, щоб наші військові отримали надійні, сучасні можливості, які їм потрібні

– заявив старший віцепрезидент Anduril Бурхан Музаффар.

Boeing та Anduril змагаються за право стати постачальником другого типу ракет для армійської системи IFPC, яка захищає стратегічні об'єкти від масованих атак з повітря. На відміну від уже використовуваних ракет AIM-9X, військове керівництво очікує від нового зразка вищої швидкості польоту, більшої місткості магазинів пускових установок та, що важливо, суттєвого зниження вартості виробництва кожної одиниці.

ВПС США купують два літаки Boeing 747-8 за 400 мільйонів доларів для підтримки президентського авіапарку17.12.25, 07:24 • 4202 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Air Force One
Bloomberg
Northrop Grumman
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки