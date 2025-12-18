Boeing залучає Anduril до розробки нового перехоплювача крилатих ракет для армії США

Аерокосмічний гігант Boeing обрав оборонний стартап Anduril Industries як постачальника ракетних двигунів для свого нового перехоплювача. Спільна розробка візьме участь у конкурсі армії США на створення системи захисту від крилатих ракет та безпілотників. Цей альянс відповідає стратегії адміністрації Трампа щодо розширення кола постачальників зброї та стимулювання конкуренції серед виробників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Залучення Anduril покликане вирішити проблему дефіциту потужностей у виробництві твердопаливних ракетних двигунів, де тривалий час домінували лише два великі гравці – Northrop Grumman та Aerojet Rocketdyne. Нове партнерство має прискорити випуск ракет та знизити ризики у ланцюжках поставок на тлі зростаючого глобального попиту на системи ППО.

Це партнерство є важливим кроком уперед у зміцненні промислової бази та забезпеченні того, щоб наші військові отримали надійні, сучасні можливості, які їм потрібні – заявив старший віцепрезидент Anduril Бурхан Музаффар.

Boeing та Anduril змагаються за право стати постачальником другого типу ракет для армійської системи IFPC, яка захищає стратегічні об'єкти від масованих атак з повітря. На відміну від уже використовуваних ракет AIM-9X, військове керівництво очікує від нового зразка вищої швидкості польоту, більшої місткості магазинів пускових установок та, що важливо, суттєвого зниження вартості виробництва кожної одиниці.

