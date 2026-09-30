Пентагон выбрал Boeing для создания нового истребителя-невидимки на замену F/A-18

$44.860.0550.930.05
ukenru
07:45 • 4248 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
06:35 • 16366 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
05:16 • 13653 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 27581 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 30350 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 24126 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 23907 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
29 сентября, 21:23 • 23884 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
29 сентября, 17:59 • 35461 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
29 сентября, 17:28 • 34479 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.7м/с
55%
762мм
Популярные новости
путин скрывает от россиян реальное состояние экономики рф — ЦПД29 сентября, 23:23 • 13780 просмотра
Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой29 сентября, 23:56 • 17384 просмотра
50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей30 сентября, 00:55 • 15104 просмотра
Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДРVideo30 сентября, 01:56 • 7532 просмотра
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо04:02 • 6148 просмотра
публикации
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
06:35 • 16399 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 46851 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 53020 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 42316 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 50307 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Ким Чен Ын
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 29902 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 36688 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 40092 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 47644 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 49238 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Тесла Модель Y
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ЗАЗ Таврия

Пентагон выбрал Boeing для создания нового истребителя-невидимки на замену F/A-18

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Boeing победила Northrop в конкурсе на разработку F/A-XX стоимостью $20 млрд. Первые серийные самолёты ожидаются в 2030-х годах.

Пентагон выбрал Boeing для создания нового истребителя-невидимки на замену F/A-18

Компания Boeing была выбрана для создания истребителя-невидимки нового поколения для ВМС США, сообщил Пентагон 29 сентября. Это вторая подряд крупная победа компании в области истребителей и завершение нескольких месяцев задержки программы, которая является центральной для стратегии США по противодействию Китаю в Тихом океане. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Boeing обошла своего конкурента, компанию Northrop Grumman Corp, в борьбе за контракт на разработку стоимостью 20 миллиардов долларов на производство опытных образцов. Программа может вырасти до сотен миллиардов долларов за время своего существования по мере наращивания производства и, возможно, по мере размещения заказов международными заказчиками.

В марте прошлого года Boeing также была выбрана для создания нового истребителя-невидимки F-47 для военно-воздушных сил США, что обеспечило ей два крупных контракта на разработку истребителей шестого поколения подряд.

Компания Boeing рассматривалась как сильный претендент на протяжении всего конкурса благодаря своей многолетней истории создания палубных истребителей для ВМС США, включая F/A-18E/F Super Hornet, который должен заменить новый истребитель. Этот опыт помог развеять сомнения, высказанные представителями оборонного ведомства, относительно того, сможет ли Boeing одновременно обеспечить достаточное количество инженеров и поставщиков для выполнения задач по созданию F-47 и истребителя ВМС США — опасения, которые, судя по всему, были развеяны в пользу компании, пишет издание.

Акции Boeing выросли на 2,25% на дополнительных торгах во вторник, а акции Northrop упали на 3,5%.

Новый самолет, который в настоящее время обозначается как "F/A-XX", станет центральным элементом семейства систем Air Dominance следующего поколения ВМС США.

Этот самолет "является самой важной, не подлежащей обсуждению инвестицией в национальную безопасность Америки и долгосрочные возможности воздушного боя", заявил в своем заявлении Майкл Даффи, главный закупщик вооружений Пентагона.

Ожидается, что новый самолет будет обладать передовыми возможностями малозаметности, увеличенной дальностью полета и выносливостью, а также возможностью интеграции с беспилотными боевыми самолетами и палубными системами ПВО ВМС.

ВМС США по-прежнему планируют приобрести более 270 самолетов Lockheed Martin F-35C для своего палубного флота, которые будут летать вместе с F/A-XX после его принятия на вооружение. Первые серийные самолеты F/A-XX ожидаются в 2030-х годах, тогда как флот Super Hornet, находящийся на вооружении с 1990-х годов, как ожидается, продолжит летать до 2040-х годов.

Boeing получил от Пентагона рамочный контракт на программу F-15 стоимостью до $131,2 млрд26.08.26, 05:16 • 5573 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Боинг
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Военно-морской флот США
Пентагон
Northrop Grumman
Китай
Соединённые Штаты