Пентагон выбрал Boeing для создания нового истребителя-невидимки на замену F/A-18

Компания Boeing была выбрана для создания истребителя-невидимки нового поколения для ВМС США, сообщил Пентагон 29 сентября. Это вторая подряд крупная победа компании в области истребителей и завершение нескольких месяцев задержки программы, которая является центральной для стратегии США по противодействию Китаю в Тихом океане. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Boeing обошла своего конкурента, компанию Northrop Grumman Corp, в борьбе за контракт на разработку стоимостью 20 миллиардов долларов на производство опытных образцов. Программа может вырасти до сотен миллиардов долларов за время своего существования по мере наращивания производства и, возможно, по мере размещения заказов международными заказчиками.

В марте прошлого года Boeing также была выбрана для создания нового истребителя-невидимки F-47 для военно-воздушных сил США, что обеспечило ей два крупных контракта на разработку истребителей шестого поколения подряд.

Компания Boeing рассматривалась как сильный претендент на протяжении всего конкурса благодаря своей многолетней истории создания палубных истребителей для ВМС США, включая F/A-18E/F Super Hornet, который должен заменить новый истребитель. Этот опыт помог развеять сомнения, высказанные представителями оборонного ведомства, относительно того, сможет ли Boeing одновременно обеспечить достаточное количество инженеров и поставщиков для выполнения задач по созданию F-47 и истребителя ВМС США — опасения, которые, судя по всему, были развеяны в пользу компании, пишет издание.

Акции Boeing выросли на 2,25% на дополнительных торгах во вторник, а акции Northrop упали на 3,5%.

Новый самолет, который в настоящее время обозначается как "F/A-XX", станет центральным элементом семейства систем Air Dominance следующего поколения ВМС США.

Этот самолет "является самой важной, не подлежащей обсуждению инвестицией в национальную безопасность Америки и долгосрочные возможности воздушного боя", заявил в своем заявлении Майкл Даффи, главный закупщик вооружений Пентагона.

Ожидается, что новый самолет будет обладать передовыми возможностями малозаметности, увеличенной дальностью полета и выносливостью, а также возможностью интеграции с беспилотными боевыми самолетами и палубными системами ПВО ВМС.

ВМС США по-прежнему планируют приобрести более 270 самолетов Lockheed Martin F-35C для своего палубного флота, которые будут летать вместе с F/A-XX после его принятия на вооружение. Первые серийные самолеты F/A-XX ожидаются в 2030-х годах, тогда как флот Super Hornet, находящийся на вооружении с 1990-х годов, как ожидается, продолжит летать до 2040-х годов.

Boeing получил от Пентагона рамочный контракт на программу F-15 стоимостью до $131,2 млрд