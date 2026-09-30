Пентагон обрав Boeing для нового винищувача-невидимки на заміну F/A-18
Київ • УНН
Boeing перемогла Northrop у конкурсі на розробку F/A-XX вартістю $20 млрд. Перші серійні літаки очікують у 2030-х роках.
Компанія Boeing була обрана для створення винищувача-невидимки нового покоління для ВМС США, повідомив Пентагон 29 вересня. Це друга поспіль велика перемога компанії в галузі винищувачів та завершення кількох місяців затримки програми, яка є центральною для стратегії США щодо протидії Китаю в Тихому океані. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Boeing обійшла свого конкурента, компанію Northrop Grumman Corp, у боротьбі за контракт на розробку вартістю 20 мільярдів доларів на виробництво дослідних зразків. Програма може зрости до сотень мільярдів доларів за час свого існування у міру нарощування виробництва та, можливо, у міру розміщення замовлень міжнародними замовниками.
У березні минулого року Boeing також була обрана для створення нового винищувача-невидимки F-47 для повітряних сил США, що забезпечило їй два великі контракти на розробку винищувачів шостого покоління поспіль.
Компанія Boeing розглядалася як сильний претендент протягом усього конкурсу завдяки своїй багаторічній історії створення палубних винищувачів для ВМС США, включаючи F/A-18E/F Super Hornet, який має замінити новий винищувач. Цей досвід допоміг розвіяти сумніви, висловлені представниками оборонного відомства, щодо того, чи зможе Boeing одночасно забезпечити достатню кількість інженерів та постачальників для виконання завдань зі створення F-47 та винищувача ВМС США - побоювання, які, схоже, розвіяли на користь компанії, пише видання.
Акції Boeing зросли на 2,25% на додаткових торгах у вівторок, а акції Northrop впали на 3,5%.
Новий літак, який наразі має позначення "F/A-XX", стане центральним елементом сімейства систем Air Dominance наступного покоління ВМС США.
Цей літак "є найважливішою, що не підлягає обговоренню інвестицією в національну безпеку Америки та довгострокові спроможності повітряного бою", заявив у своїй заяві Майкл Даффі, головний закупник озброєнь Пентагону.
Очікується, що новий літак матиме передові можливості малопомітності, покращену дальність польоту та витривалість, а також можливість інтеграції з безпілотними бойовими літаками та палубними системами ППО ВМС.
ВМС США все ще планують придбати понад 270 літаків Lockheed Martin F-35C для свого палубного флоту, які літатимуть разом з F/A-XX після його взяття на озброєння. Перші серійні літаки F/A-XX очікуються у 2030-х роках, тоді як флот Super Hornet, що перебуває на озброєнні з 1990-х років, як очікується, продовжуватиме літати до 2040-х років.
Boeing отримав від Пентагону рамковий контракт на програму F-15 вартістю до $131,2 млрд26.08.26, 05:16 • 5553 перегляди