В США одобрили продажу оружия Ближнему Востоку на 8,6 млрд долларов в обход Конгресса - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа обошла процедуру рассмотрения в Конгрессе продажи военной техники союзникам на Ближнем Востоке на сумму 8,6 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Объявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана. Это произошло через несколько недель с момента вступления в силу шаткого перемирия.

По данным СМИ, речь идет о продаже техники Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам. Также в Госдепе заявили, что глава ведомства Марко Рубио признал текущую ситуацию в регионе чрезвычайной - это позволило отменить обязательное согласование сделок с Конгрессом США.

Среди объявленных решений - утверждение продажи Катару услуг по пополнению запасов систем противовоздушной и противоракетной обороны "Patriot" стоимостью 4,01 млрд долларов, а также систем высокоточного вооружения "Advanced Precision Kill Weapon Systems" (APKWS) стоимостью 992,4 млн долларов.

Также была утверждена продажа Кувейту интегрированной системы боевого управления стоимостью 2,5 млрд долларов.

В то же время Государственный департамент одобрил продажу ОАЭ систем APKWS на сумму 147,6 млн долларов.

Главными подрядчиками являются ведущие компании:

BAE Systems (занимается поставкой APKWS);

RTX и Lockheed Martin (поставка систем Patriot и управления);

Northrop Grumman (участвует в кувейтском контракте).

Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможной длительной задержке поставок американского оружия из-за войны против Ирана.