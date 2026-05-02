В США одобрили продажу оружия Ближнему Востоку на 8,6 млрд долларов в обход Конгресса - Reuters

1 мая, 13:27
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
рф планирует рекрутировать рекордные 18 500 иностранцев в армию в 2026 году - ГУР
Оккупанты планируют строить электростанции и выращивать урожай в закрытых шахтах Донетчины - ЦПД
Украина масштабирует производство дронов-перехватчиков Октопус-100: на что они способны
Восемь боевиков РФ получили 15 лет тюрьмы за штурмы на востоке Украины
Ночной удар «шахеда» по многоэтажке Харькова — есть раненый
Как создать стикеры в Telegram: пошаговая инструкцияPhotoVideo1 мая, 16:14 • 21768 просмотра
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость1 мая, 10:57 • 42352 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto1 мая, 10:30 • 39296 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов1 мая, 09:41 • 37869 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике1 мая, 08:25 • 42235 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Пит Хегсетх
Прокудин Александр Сергеевич
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Харьков
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 13171 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 16552 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 49728 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 56511 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 67011 просмотра
В США одобрили продажу оружия Ближнему Востоку на 8,6 млрд долларов в обход Конгресса - Reuters

Госдеп США одобрил продажу оружия Ближнему Востоку на 8,6 млрд долларов в обход Конгресса. Решение объяснили чрезвычайной ситуацией из-за войны с Ираном.

Администрация президента США Дональда Трампа обошла процедуру рассмотрения в Конгрессе продажи военной техники союзникам на Ближнем Востоке на сумму 8,6 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Объявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана. Это произошло через несколько недель с момента вступления в силу шаткого перемирия.

По данным СМИ, речь идет о продаже техники Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам. Также в Госдепе заявили, что глава ведомства Марко Рубио признал текущую ситуацию в регионе чрезвычайной - это позволило отменить обязательное согласование сделок с Конгрессом США.

Среди объявленных решений - утверждение продажи Катару услуг по пополнению запасов систем противовоздушной и противоракетной обороны "Patriot" стоимостью 4,01 млрд долларов, а также систем высокоточного вооружения "Advanced Precision Kill Weapon Systems" (APKWS) стоимостью 992,4 млн долларов.

Также была утверждена продажа Кувейту интегрированной системы боевого управления стоимостью 2,5 млрд долларов.

В то же время Государственный департамент одобрил продажу ОАЭ систем APKWS на сумму 147,6 млн долларов.

Главными подрядчиками являются ведущие компании:

  • BAE Systems (занимается поставкой APKWS);
    • RTX и Lockheed Martin (поставка систем Patriot и управления);
      • Northrop Grumman (участвует в кувейтском контракте).

        Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможной длительной задержке поставок американского оружия из-за войны против Ирана.

