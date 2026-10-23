В США разрабатывают 50-мм зенитное орудие Raid Hunter, которое сможет сбивать «Шахеды» на расстоянии до 5 км

Американская компания Northrop Grumman разрабатывает новую 50-мм зенитную систему Raid Hunter для борьбы с беспилотниками, в частности дронами типа «Шахед». Комплекс будет иметь дальность поражения до 5 км, а прототип серийного образца планируют изготовить до конца второго квартала 2027 года. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Janes, пишет УНН.

Детали

Представители Northrop Grumman рассказали о разработке во время оборонной выставки AUSA 2026 в США. По их словам, компания примерно ежемесячно проводит испытания, во время которых проверяет работу пушки, радара и системы управления.

К моменту создания прототипа общие инвестиции в Raid Hunter должны превысить 100 млн долларов. Разработкой уже заинтересовались армия и Военно-воздушные силы США, а также иностранные партнеры.

Чем особенна новая американская зенитная установка

Raid Hunter создают на основе 50-мм автоматической пушки Bushmaster Chain Gun и радара SRC Gryphon R1810. Последний способен одновременно отслеживать более 1000 воздушных целей.

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В отличие от 35-мм систем Skynex и Skyranger, которые уже используют украинские военные, американская разработка будет иметь больший калибр. Это позволит увеличить дальность и высоту поражения беспилотников.

Кроме того, 50-мм снаряды с программируемым подрывом потенциально могут создавать более обширное облако осколков, что повышает шансы уничтожить дрон. В то же время больший калибр означает меньший боезапас, более низкую скорострельность и увеличение массы комплекса.

Разработчики позиционируют Raid Hunter как относительно недорогое решение для защиты военных баз, аэродромов и других важных объектов от беспилотников. Систему также планируют сделать пригодной для транспортировки самолетами C-130.

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