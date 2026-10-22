В Украине снова заметили российского "Филина" — "Флеш" объяснил, почему рф делает ставку на дешёвые крылатые ракеты
Киев • УНН
Советник президента Сергей Бескрестнов заявил, что рф делает ставку на дешёвые крылатые ракеты. "Филин" летит на расстояние до 1200 км и несёт боевую часть 1–2 "Шахедов".
Враг делает ставку в будущем не на реактивные «Шахеды», а на дешёвые крылатые ракеты. Об этом заявил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов и добавил, что в Украине снова заметили новую ракету «Филин», передаёт УНН.
Ракета «Филин». Помните, я уже давно прогнозировал, что наш противник делает ставку в будущем не на реактивные «Шахеды», а на дешёвые крылатые ракеты. Они быстрее, манёвреннее, могут летать на низких высотах и нести более крупную боевую часть, чем «Шахед». Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолётов и БПЛА. И главное — их можно производить из российских узлов
По его словам, «мы уже знаем о „Герани-5“, „Бандероли“, „Дань-Т“, „Дань-М“, С71М, реактивном „УМПБ-5“, и вот снова в Украине заметили новую ракету „Филин“».
Добавим
«Флеш» добавил, что «Филин» может летать на расстояние до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Масса боевой части сопоставима с 1–2 «Шахедами». Высота полёта — до 6 км.
Производит ракету уже другое предприятие — АО «НПО „МОЛНИЯ“». Оно известно в контексте производства КАБов.
Интересно, что реактивный двигатель на ракете российский. Он уже используется в С71 и «Бандероли»
Способна летать до 1200 км: ГУР опубликовало данные о новой российской ракете "Филин"22.10.26, 12:32 • 3900 просмотров