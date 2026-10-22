В Украине снова заметили российского "Филина" — "Флеш" объяснил, почему рф делает ставку на дешёвые крылатые ракеты

Враг делает ставку в будущем не на реактивные «Шахеды», а на дешёвые крылатые ракеты. Об этом заявил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов и добавил, что в Украине снова заметили новую ракету «Филин», передаёт УНН.

Ракета «Филин». Помните, я уже давно прогнозировал, что наш противник делает ставку в будущем не на реактивные «Шахеды», а на дешёвые крылатые ракеты. Они быстрее, манёвреннее, могут летать на низких высотах и нести более крупную боевую часть, чем «Шахед». Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолётов и БПЛА. И главное — их можно производить из российских узлов — сообщил «Флеш».

По его словам, «мы уже знаем о „Герани-5“, „Бандероли“, „Дань-Т“, „Дань-М“, С71М, реактивном „УМПБ-5“, и вот снова в Украине заметили новую ракету „Филин“».

Добавим

«Флеш» добавил, что «Филин» может летать на расстояние до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Масса боевой части сопоставима с 1–2 «Шахедами». Высота полёта — до 6 км.

Производит ракету уже другое предприятие — АО «НПО „МОЛНИЯ“». Оно известно в контексте производства КАБов.

Интересно, что реактивный двигатель на ракете российский. Он уже используется в С71 и «Бандероли» — резюмировал Флеш.

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