Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman планирует начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством, с планами расширить производство до танковых и артиллерийских боеприпасов.
Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине. Об этом информирует Breaking Defense, передает УНН.
Детали
Представитель компании во время разговора с журналистами заявил, что это произойдет в рамках соглашения о совместном производстве Northrop, которое было подписано между Пентагоном и правительством Украины.
Мы, как вы знаете, работали в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, который оплачивается "украинскими долларами". Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы
Кроме того, такие планы подтвердил заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.
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