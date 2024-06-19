Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине. Об этом информирует Breaking Defense, передает УНН.

Детали

Представитель компании во время разговора с журналистами заявил, что это произойдет в рамках соглашения о совместном производстве Northrop, которое было подписано между Пентагоном и правительством Украины.

Мы, как вы знаете, работали в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, который оплачивается "украинскими долларами". Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы сказал директор по международному бизнесу сектора оборонных систем Northrop Дэйв Бартелл.

Кроме того, такие планы подтвердил заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.

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