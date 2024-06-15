Боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, уже прибывают в Украину, что позволит Киеву непрерывно получать значительное количество боеприпасов в этом году.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы уже прибывают в Украину. В этом году Киев сможет непрерывно получать их "значительное количество". Об этом Липавский рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Первые партии боеприпасов прибывают в Украину на днях. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени через различные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины
Липавский отметил, что именно чешская инициатива помогает продолжать поставлять боеприпасы для украинских военных.
Уже 20 стран обязались участвовать в этой инициативе, пять из которых уже прислали деньги, за которые Чехия может заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран, а затем отправлять их в Украину. Это Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада.
Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg26 марта 2024, 17:56 • 75071 просмотр