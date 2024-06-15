Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы уже прибывают в Украину. В этом году Киев сможет непрерывно получать их "значительное количество". Об этом Липавский рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Первые партии боеприпасов прибывают в Украину на днях. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени через различные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины сказал министр.

Липавский отметил, что именно чешская инициатива помогает продолжать поставлять боеприпасы для украинских военных.

Уже 20 стран обязались участвовать в этой инициативе, пять из которых уже прислали деньги, за которые Чехия может заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран, а затем отправлять их в Украину. Это Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада.

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