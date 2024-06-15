Боєприпаси за чеською ініціативою вже прибувають до України
Київ • УНН
Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже прибувають в Україну, що дозволить Києву безперервно отримувати значну кількість боєприпасів цього року.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість". Про це Ліпавський розповів в інтервʼю Радіо Свобода, передає УНН.
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Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України
Ліпавський зазначив, що саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових.
Вже 20 країн зобов'язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять з яких вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України. Це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.
Чеська ініціатива може надати Україні 1,5 мільйона снарядів, що вдвічі перевищує початкову обіцянку - Bloomberg26.03.24, 19:56 • 75357 переглядiв