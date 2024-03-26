Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

В рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 млн снарядов. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавски то есть, почти вдвое больше обещанного ранее. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленная цифра. - сказал главный представитель в своем офисе, назвав Bloomberg цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

Чешский дипломат Ян Липавски также отметил, что украинские силы получают выгоду от плана доставки сотен тысяч боеприпасов на линию фронта, поскольку они тратят запасы в ожидании, что их будет больше.

Как мы видим, это уже помогает Украине воевать лучше, потому что они знают, что будут иметь запасы свежих боеприпасов, что изменило их точку зрения на использование текущих запасов. - сказал Липавский в интервью в Праге в понедельник.

Чешский план, объявленный в прошлом месяце на Мюнхенской конференции по безопасности президентом страны Петром Павелом, был принят членами военного альянса НАТО в качестве временной меры. Инициатива под руководством Чехии предусматривает закупку примерно 800 000 снарядов из источников за пределами Европейского Союза.

Липавский отметил, что чешской инициативы самой по себе недостаточно для поддержки Украины. Финансирование первых поставок в Украину должно быть обработано перед отправкой.

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Несмотря на то, что лидеры ЕС приветствовали этот план, некоторые из крупнейших стран блока еще не дали конкретных обещаний. Германия же наоборот, тратит 300 миллионов евро (325 миллионов долларов) на закупку 180 000 снарядов.

Сколько будут длиться доставки на передовую, Липавский отказался сообщить. Однако, он отметил, чешская инициатива уже приносит плоды, ведь крайне необходимые поставки боеприпасов могут быть доставлены за несколько недель.

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Дополнительно

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запасы поступят в "обозримом будущем", а не через несколько месяцев.