Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине

Германия и Франция достигли соглашения, которое позволит французско-немецкому производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине для производства запчастей и обучения местных работников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет издание министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, а также их команды достигли соглашения, чтобы позволить производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине для производства запчастей и обучения местных работников.

Мы объявляем, что KNDS (...) немецко-французская компания закрепится в Украине с местным подразделением, - сказал Лекорню на встрече со своим немецким коллегой в Берлине.

Справочно

Производитель танков KNDS - холдинговая структура, созданная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Напомним

Германия и Франция достигли "прорывного" соглашения по разработке танков MGCS. Соглашение о начале первого этапа разработки включает договоренность равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами.