Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  31206 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  76538 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128443 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134548 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192768 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125858 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137684 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130020 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142716 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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18 марта 2024, 18:47  •  324386 просмотра

Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине

Германия и Франция позволили производителю танков KNDS основать местную дочернюю компанию в Украине для производства запасных частей и обучения местных рабочих.

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Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине

Кабмин согласовал назначение трех заместителей главы Запорожской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение трех заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации.

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На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго

После массированной российской атаки на Днепровскую ГЭС энергетикам удалось перезапустить часть оборудования. Удалось восстановить электроснабжение потребителей в Винницкой и Львовской областях.

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На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго

Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

Бывший директор Луцкого комбината хлебопродуктов № 2 и бывший руководитель элеватора, признанные виновными в растрате 26 тыс. тонн зерна стоимостью 56 млн грн, принадлежавших ПАО "Аграрный фонд", приговорены к 10 и 7,5 годам лишения свободы соответственно.

Криминал и ЧП •   •  9321 просмотра
Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.

Война •   •  10489 просмотра
В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне

российские силовики в Крыму задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

Война •   •  10353 просмотра
фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне

В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

56-летнему уроженцу Донецкой области грозит до 10 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками путем добровольного принятия руководящей должности в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории.

Война •   •  10488 просмотра
В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.

Новости Мира •   •  8729 просмотра
Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

Генеральный секретарь Совета Европы и Министр иностранных дел Лихтенштейна посетили Бучу Киевской области, чтобы увидеть последствия российских зверств и обсудить региональное сотрудничество с киевской властью.

Война •   •  10941 просмотра
На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила массированную атаку россии, которая нанесла ущерб критически важной гражданской инфраструктуре по всей Украине, оставив крупные города без электро- и водоснабжения.

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ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине