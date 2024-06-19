Корпорація зі США вироблятиме боєприпаси в Україні
Київ • УНН
Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman планує розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво між Пентагоном та українським урядом, з планами розширити виробництво до танкових та артилерійських боєприпасів.
Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. Про це інформує Breaking Defense, передає УНН.
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Представник компанії під час розмови з журналістами заявив, що це відбудеться в рамках угоди про спільне виробництво Northrop, яка була підписана між Пентагоном та урядом України.
Ми, як ви знаєте, працювали в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проект, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси
Крім того, такі плани підтвердив заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун.
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