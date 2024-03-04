WSJ: ВВС США планируют изготовить тысячу беспилотников с искусственным интеллектом
Киев • УНН
ВВС США планируют в течение следующих пяти лет выпустить около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом, которые будут сопровождать и защищать другие самолеты.
Военно-воздушные силы США работают над программой производства около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Бюджет программы оценивается в $6 млрд. Пентагон рассчитывает заказать на эту сумму 1 тыс. беспилотных истребителей, причем сотни таких дронов могут поступить на вооружение американских ВВС уже в течение пяти лет.
На контракт с американским оборонным ведомством претендуют в частности компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Планируется, что беспилотные истребители будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21. Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.
Военные США решили активнее использовать беспилотные технологии и ИИ из-за высоких затрат на строительство стандартных военных самолетов, которыми управляют пилоты. Пользуясь дронами, Пентагон хочет укрепить свои ВВС, которые достигли минимальных показателей с 1947 года, отмечает издание.
Искусственный интеллект привлекут к разминированию Украины - Минэкономики3 марта 2024, 18:05 • 34946 просмотров
WSJ: ВВС США планируют изготовить тысячу беспилотников с искусственным интеллектом
ВВС США планируют в течение следующих пяти лет выпустить около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом, которые будут сопровождать и защищать другие самолеты.
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