WSJ: ВПС США планують виготовити тисячу безпілотників зі штучним інтелектом
Київ • УНН
ВПС США планують протягом наступних п'яти років випустити близько тисячі безпілотних винищувачів, оснащених штучним інтелектом, які будуть супроводжувати і захищати інші літаки.
Військово-повітряні сили США працюють над програмою виробництва близько тисячі безпілотних винищувачів, оснащених штучним інтелектом. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.
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Бюджет програми оцінюється в $6 млрд. Пентагон розраховує замовити на цю суму 1 тис. безпілотних винищувачів, причому сотні таких дронів можуть надійти на озброєння американських ВПС вже протягом п'яти років.
На контракт з американським оборонним відомством претендують зокрема компанії Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin і Northrop Grumman.
Планується, що безпілотні винищувачі супроводжуватимуть та захищатимуть літаки з екіпажами, наприклад винищувачі F-35 та бомбардувальники B-21. Крім того, вони зможуть нести власне озброєння, завдавати ударів іншим літакам і цілям на землі, а також виконувати розвідувальні функції.
Військові США вирішили активніше використовувати безпілотні технології та ШІ через високі витрати на будівництво стандартних військових літаків, якими керують пілоти. Користуючись дронами, Пентагон хоче зміцнити свої ВПС, які досягли мінімальних показників із 1947 року, зазначає видання.
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