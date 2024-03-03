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Штучний інтелект залучать до розмінування України - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 39596 перегляди

Штучний інтелект допоможе Україні швидше знешкоджувати наземні міни та рятувати життя завдяки аналізу даних про розмінування.

Штучний інтелект залучать до розмінування України - Мінекономіки

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Відповідну угоду про партнерство підписали міністерство економіки та технологічна компанія Palantir у межах візиту української делегації до Великої Британії. Про це УНН передає із посиланням на пресслужбу Мінекономіки. 

Угода містить положення щодо співпраці за такими напрямками:

  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Платформа працюватиме з великими базами даних, які сформовані структурами дотичними до виконання заходів протимінної діяльності. 

 Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів  на конкретних напрямках і т.ін. 

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Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.

Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir - це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України

- заявила першим віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі підкреслив, що підписана угода допоможе врятувати життя українців та зміцнити економіку України.

"Незалежно, допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії путіна, підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми",  - зазначив Луїс Мослі.

Пілотний проєкт платформи був представлений на першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

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Тетяна Краєвська

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