Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди зі Словенією щодо розмінування
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію угоди зі Словенією про надання понад 50 мільйонів гривень на гуманітарне розмінування в Україні.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди зі Словенією щодо підтримки програми гуманітарного розмінування в Україні. Словенія надасть грант на суму понад 50 млн грн (1,5 млн євро), аби допомогти швидше пройти процес розмінування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Схвалено проєкт Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування
Мельничук повідомляє, що законопроєктом пропонується ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування, вчинену 04.12.2023 у м. Любляні.
Угодою передбачено донацію Урядом Республіки Словенія коштів у сумі до 1,5 млн. євро, які використовуватимуться для закупівлі обладнання для гуманітарного розмінування або для іншої діяльності з гуманітарного розмінування
Доповнення
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