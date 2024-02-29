Харківська, Донецька та Херсонська області найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами - ДСНС
Київ • УНН
Керівник департаменту гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій визначив Харківську, Донецьку та Херсонську області як найбільш вибухонебезпечні регіони в Україні.
Харківська, Донецька та Херсонська області визнані найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами регіонами в Україні. Про це під час брифінгу заявив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева. передає УНН.
На сьогодні я б визначив три основні регіони, які є найбільш забрудненими (вибухонебезпечними предметами – ред.), – це Харківська, Донецька і Херсонська області, якщо говорити про деокуповані території. Це основні напрямки, над якими ми зараз працюємо, і на яких сконцентровані основні зусилля.
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Рева також зауважив, що минулий рік показник потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій України зменшився: з 174 тисяч квадратних кілометрів до 156 тисяч квадратних кілометрів.
Завдяки спільним зусиллям Сил Оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тисяч квадратних кілометрів до 156 тисяч квадратних кілометрів територій, які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження та розмінування.