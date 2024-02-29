Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС
Киев • УНН
Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.
Харьковская, Донецкая и Херсонская области признаны наиболее загрязненными взрывоопасными предметами регионами в Украине. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева. передает УНН.
На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными (взрывоопасными предметами - ред.), - это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия.
Детали
Рева также отметил, что прошлый год показатель потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины уменьшился: с 174 тысяч квадратных километров до 156 тысяч квадратных километров.
Благодаря совместным усилиям Сил Обороны и операторов противоминной деятельности, по информации Национального органа по противоминной деятельности, в прошлом году удалось сократить со 174 тысяч квадратных километров до 156 тысяч квадратных километров территорий, которые в настоящее время оцениваются как потенциально опасные и требуют обследования и разминирования.
Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС
Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.
Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго
Украинские атомные электростанции достигли рекордного 100% коэффициента использования мощности во время отопительного сезона.
Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров
За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.
Конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает зарплаты в Украине выше уровня инфляции - НБУ
Компании сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, что подталкивает рост заработной платы выше уровня инфляции.
"Блестящий план": в Одесской области пограничники задержали уклонистов в изотермических одеялах
Пограничники в Одесской области задержали четырех мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу, завернувшись в изотермические одеяла, надеясь избежать тепловой детекции, но были пойманы.
Предсвадебные мероприятия "самой богатой пары Индии": более 50 000 гостей угостили праздничным ужином
Самый богатый человек Индии, Мукеш Амбани принял более 50 000 гостей на праздничном ужине, по случаю предстоящей свадьбы своего сына. Предсвадебная вечеринка в марте поражает воображение: 21 шеф-повар и дресс-код на 9 страницах, а также многочисленные звезды бизнеса, политики и шоу-бизнеса среди гостей.
Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест
Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.
Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины
Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.