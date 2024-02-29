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Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:24  •  5761 просмотра

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Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.

Харьковская, Донецкая и Херсонская области признаны наиболее загрязненными  взрывоопасными предметами регионами в Украине. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева. передает УНН.

На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными (взрывоопасными предметами - ред.), - это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия. 

 - отметил Сергей Рева.

Детали

Рева также отметил, что прошлый год показатель потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины уменьшился: с 174 тысяч квадратных километров до 156 тысяч квадратных километров.

Благодаря совместным усилиям Сил Обороны и операторов противоминной деятельности, по информации Национального органа по противоминной деятельности, в прошлом году удалось сократить со 174 тысяч квадратных километров до 156 тысяч квадратных километров территорий, которые в настоящее время оцениваются как потенциально опасные и требуют обследования и разминирования. 

 - отметил Сергей Рева.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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