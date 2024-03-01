Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по разминированию

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по поддержке программы гуманитарного разминирования в Украине. Словения предоставит грант на сумму более 50 млн грн (1,5 млн евро), чтобы помочь быстрее пройти процесс разминирования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Одобрен проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования - написал Мельничук.

Мельничук сообщает, что законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования, совершенное 04.12.2023 в г. Любляне.

Соглашением предусмотрено донацию Правительством Республики Словения средств в сумме до 1,5 млн. евро, которые будут использоваться для закупки оборудования для гуманитарного разминирования или для другой деятельности по гуманитарному разминированию - отметил Мельничук.

Дополнение

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами.