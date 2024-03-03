Искусственный интеллект привлекут к разминированию Украины - Минэкономики
Киев • УНН
Искусственный интеллект поможет Украине быстрее обезвреживать наземные мины и спасать жизни благодаря анализу данных о разминировании.
Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Соглашение содержит положения о сотрудничестве по следующим направлениям:
- оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;
- расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;
- использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.
Платформа будет работать с большими базами данных, которые сформированы структурами, причастными к выполнению мероприятий противоминной деятельности.
Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количестве и состоянии техники, наличии пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т.д.
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Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории - с помощью новых методов разминирования, таких, как дроны, или с применением традиционных методов. Конечной же целью планируется разминировать территории быстрее и при меньших затратах.
Гуманитарное разминирование - нулевой этап восстановления Украины. Сейчас потенциально загрязненными являются 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев. Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями как Palantir - это возможность сохранить жизни людей и быстрее начать восстановление Украины
В свою очередь исполнительный вице-президент Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли подчеркнул, что подписанное соглашение поможет спасти жизни украинцев и укрепить экономику Украины.
"Независимо, помогаем ли мы отважным украинским защитникам противостоять агрессии Путина, поддерживаем переселение их близких или помогаем критически важной программе страны по разминированию, Palantir стоит бок о бок с Украиной и ее людьми", - отметил Луис Мосли.
Пилотный проект платформы был представлен на первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая состоялась в Загребе 11-12 октября 2023 года.
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