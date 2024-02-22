Не уступает западным аналогам: в Украине представили еще одну отечественную машину для разминирования
Киев • УНН
Презентованная новая украинская машина разминирования по своим характеристикам не уступает западным аналогам и может очищать 5 000 квадратных метров местности за час.
В Украине представили уже третью модель отечественной машины для разминирования. Показали разработку 21 февраля на одном из испытательных полигонов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.
Детали
Новую машину для разминирования создала украинская компания efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.
"Мы уделяем большое внимание поддержке отечественных изобретателей и производителей, которые работают на сферу противоминной деятельности. Ведь налаживание производства необходимой техники и оборудования в Украине позволит быстрее удовлетворить потребности операторов и за меньшие средства. Кроме того, это новые рабочие места для людей на производствах и доходы в бюджет", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
Как отмечается, новая машина для разминирования по своим характеристикам не уступает лучшим западным аналогам. Украинская машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать за час 5 тысяч квадратных метров земли. Примерно столько же очищает хорватская DOK-ING MV-10.
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Отечественная разработка продемонстрировала также очень высокую плотность обработки земли - расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.
"Сейчас впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Техника разрабатывалась компанией efarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, в случае необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", - сказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.
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