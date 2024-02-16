Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает три машины для разминирования, разведывательные дроны и 155-мм наряды. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:

18 бронетранспортеров;

около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;



три машины для разминирования WISENT 1;



один инженерный танк DACHS;



9 минных тралов;



10 БПЛА VECTOR с запчастями;



30 БПЛА RQ-35 HEIDRUN;



11 БПЛА Primoco ONE;



7 БПЛА ПЕСЕННИК;



4 пограничных патрульных автомобиля;



Полтысячи светодиодных фонарей.



Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предусмотрела на военную помощь Украине в этом году 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро - обязательства на последующие годы.