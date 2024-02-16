Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Киев • УНН
Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.
Украина получила новую партию военной помощи от Германии, которая включает три машины для разминирования, разведывательные дроны и 155-мм наряды. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.
Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи от Германии вошли:
- 18 бронетранспортеров;
- около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- три машины для разминирования WISENT 1;
- один инженерный танк DACHS;
- 9 минных тралов;
- 10 БПЛА VECTOR с запчастями;
- 30 БПЛА RQ-35 HEIDRUN;
- 11 БПЛА Primoco ONE;
- 7 БПЛА ПЕСЕННИК;
- 4 пограничных патрульных автомобиля;
- Полтысячи светодиодных фонарей.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предусмотрела на военную помощь Украине в этом году 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро - обязательства на последующие годы.
Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.
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