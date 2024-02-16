Машини для розмінування, БПЛА та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Київ • УНН
Німеччина надала Україні 3 машини для розмінування, розвідувальні безпілотники, 155-мм боєприпаси та інше військове обладнання в рамках нового пакету військової допомоги.
Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає три машини для розмінування, розвідувальні дрони та 155 -мм наряди. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.
Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:
- 18 бронетранспортерів;
- близько 4 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- три машини для розмінування WISENT 1;
- один інженерний танк DACHS;
- 9 мінних тралів;
- 10 БПЛА VECTOR з запчастинами;
- 30 БПЛА RQ-35 HEIDRUN;
- 11 БПЛА Primoco ONE;
- 7 БПЛА SONGBIRD;
- 4 прикордонних патрульних автомобілів;
- Півтисячі світлодіодних ліхтарів.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.