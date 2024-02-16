Машини для розмінування, БПЛА та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає три машини для розмінування, розвідувальні дрони та 155 -мм наряди. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.

Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

18 бронетранспортерів;

близько 4 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;



три машини для розмінування WISENT 1;



один інженерний танк DACHS;



9 мінних тралів;



10 БПЛА VECTOR з запчастинами;



30 БПЛА RQ-35 HEIDRUN;



11 БПЛА Primoco ONE;



7 БПЛА SONGBIRD;



4 прикордонних патрульних автомобілів;



Півтисячі світлодіодних ліхтарів.



Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.