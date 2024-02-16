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Машини для розмінування, БПЛА та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Машини для розмінування, БПЛА та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Київ • УНН

 • 24337 перегляди

Німеччина надала Україні 3 машини для розмінування, розвідувальні безпілотники, 155-мм боєприпаси та інше військове обладнання в рамках нового пакету військової допомоги.

Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини, яка включає три машини для розмінування, розвідувальні дрони та 155 -мм наряди.  Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.

Згідно з повідомленням, в новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • 18 бронетранспортерів;
  • близько 4 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • три машини для розмінування WISENT 1;
  • один інженерний танк DACHS;
  • 9 мінних тралів;
  • 10 БПЛА VECTOR з запчастинами;
  • 30 БПЛА RQ-35 HEIDRUN;
  • 11 БПЛА Primoco ONE;
  • 7 БПЛА SONGBIRD;
  • 4 прикордонних патрульних автомобілів;
  • Півтисячі світлодіодних ліхтарів. 

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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