Не поступається західним аналогам: в Україні представили ще одну вітчизняну машину для розмінування
Київ • УНН
Презентована нова українська машина розмінування за своїми характеристиками не поступається західним аналогам і може очищати 5 000 квадратних метрів місцевості за годину.
В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування. Показали розробку 21 лютого на одному з випробувальних полігонів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Мінекономіки.
Деталі
Нову машину для розмінування створила українська компанія efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.
"Ми приділяємо велику увагу підтримці вітчизняних винахідників і виробників, які працюють на сферу протимінної діяльності. Адже налагодження виробництва необхідної техніки та обладнання в Україні дозволить швидше задовільнити потреби операторів і меншим коштом. Окрім того, це нові робочі місця для людей на виробництвах та доходи в бюджет", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
Як зазначається, нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам. Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.
Третина України, або понад 174 тис. квадратних кілометрів, залишається замінованою02.02.24, 14:47 • 20607 переглядiв
Вітчизняна розробка продемонструвала також дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.
"Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Машини для розмінування, БПЛА та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги16.02.24, 17:35 • 24338 переглядiв